Η Revolut λανσάρει το Pay by Bank μέσω πύλης πληρωμών στην Ελλάδα

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με πάνω από 60 εκατομμύρια πελάτες ανά τον κόσμο και εκατοντάδες χιλιάδες εταιρικούς πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Pay by Bank ως επιλογή στην Πύλη Πληρωμών της. Αυτή η νέα λειτουργία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό των πελατών, προσφέροντας μια ομαλή εμπειρία για τους καταναλωτές και σημαντικά οφέλη για τους εμπόρους.

Με περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλέον το Pay by Bank κάθε μήνα*, αυτή η μέθοδος πληρωμής καθίσταται μια βασική εναλλακτική στις κάρτες. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Juniper Research, αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμός των χρηστών του Open Banking παγκοσμίως θα φτάσει τα 645 εκατομμύρια το 2029, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 183 εκατομμύρια**.

Οι πληρωμές μέσω Pay by Bank προσφέρουν μια πιο ασφαλή λύση για τους εμπόρους. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές απαιτούν άμεση έγκριση από τον πελάτη μέσω της επιλεγμένης τραπεζικής εφαρμογής του, ο κίνδυνος απάτης και αιτημάτων επιστροφής χρεώσεων μειώνεται σημαντικά. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας τόσο τη ρευστότητα, όσο και την ικανοποίηση των πελατών.

Για τους πελάτες, η διαδικασία είναι γρήγορη και εύχρηστη. Μπορούν να πληρώσουν απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν χειροκίνητα τα στοιχεία της κάρτας τους. Οι χρήστες κινητών συσκευών απλώς μεταφέρονται στην εφαρμογή τους για έγκριση, ενώ εκείνοι που επιχειρούν την πληρωμή μέσω υπολογιστή, μπορούν να εγκρίνουν την πληρωμή σαρώνοντας έναν κωδικό QR.

Με την προσθήκη του Pay by Bank στην πύλη πληρωμών της, η Revolut παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και να αυξήσουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών. Με αυτή την κίνηση, η Revolut ενισχύει τη δέσμευσή της να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και καινοτόμα σουίτα εργαλείων για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από startups, μέχρι μεγάλους οργανισμούς.

«Το τοπίο των πληρωμών εξελίσσεται και οι έμποροι αναζητούν λύσεις που εξαλείφουν τα περιστατικά απάτης και προσφέρουν περισσότερες επιλογές», δήλωσε ο Alex Codina, GM of Merchant Acquiring στη Revolut. «Η νέα μας λειτουργία Pay by Bank τους παρέχει ακριβώς αυτό. Εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις ώστε να δέχονται την επόμενη γενιά πληρωμών, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες τους μια ασφαλή και εύχρηστη εμπειρία πληρωμής. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για όλους όσους χρησιμοποιούν την Πύλη Πληρωμών της Revolut.»

Οι πρώτες χώρες στις οποίες γίνεται διαθέσιμη η λειτουργία είναι η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες αγορές στο μέλλον.

Οι έμποροι μπορούν να αρχίσουν να προσφέρουν αυτή την επιλογή πληρωμής στους πελάτες τους άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του Revolut Business και επικοινωνήστε με την ομάδα του Revolut Business. Ισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του Revolut Business.