Νέα άνοδος μεγεθών για την Lancom το 2024

Με διψήφιο ρυθμό αυξήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Lancom, εταιρία παροχής υπηρεσιών cloud, data center, τηλεπικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, το 2024.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 6,753 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματα προ φόρων σε 2,312 εκατ. ευρώ, αυξημένα 12,5%, τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων σε 1,797 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12,3% και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 2,912 εκατ. ευρώ, αύξηση 11,99%.

Βάσει του ισολογισμού της ο δανεισμός είναι 500 χιλ. και τα ταμειακά διαθέσιμα 1 εκατ. ευρώ.