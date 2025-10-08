Close Menu
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

Νέα άνοδος μεγεθών για την Lancom το 2024

Οικ. αποτελέσματα

Με διψήφιο ρυθμό αυξήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Lancom, εταιρία παροχής υπηρεσιών cloud, data center, τηλεπικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, το 2024.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 6,753 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματα προ φόρων σε 2,312 εκατ. ευρώ, αυξημένα 12,5%, τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων σε 1,797 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12,3% και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 2,912 εκατ. ευρώ, αύξηση 11,99%.

Βάσει του ισολογισμού της ο δανεισμός είναι 500 χιλ. και τα ταμειακά διαθέσιμα 1 εκατ. ευρώ.

