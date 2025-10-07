Το ΙΤΕ φιλοξενεί το 7ο Διεθνές Συνέδριο Κβαντικής Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνουν το 7th Quantum Technology Conference, 7-9 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Συνέδριο, το οποίο έχει καταστεί σημείο αναφοράς στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών για την εξερεύνηση του διαστήματος, πραγματοποιείται ανά δυο χρόνια σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, στοχεύοντας στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και την ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται σε θεματικές που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, προσελκύοντας καταξιωμένους ομιλητές από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα από όλη την Ευρώπη. Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμούς από τον Γενικό Διευθυντή της ESA, Δρ. Josef Aschbacher, την Επικεφαλής του Τομέα Οπτικής, Ρομποτικής & Επιστημών Ζωής της ESA, Δρ. Κυριακή Μινόγλου και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. κ. Βασίλη Χαρμανδάρη.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 150 σύνεδροι από όλο τον κόσμο, περιλαμβάνει επιστημονικές διαλέξεις με οκτώ προσκεκλημένες ομιλίες, και πλαισιώνεται από επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ καθώς και περιήγηση στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στα Ανώγεια. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα υπογράψουν Μνημόνιο Πρόθεσης Συνεργασίας (Memorandum of Intent), με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας τους στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας, της πληροφορικής, της αστρονομίας και της αστροφυσικής.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ιδρύθηκε το 1975 και αποτελείται από 23 κράτη-μέλη, με στόχο την ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος, προς όφελος της ανθρωπότητας. Σκοπός της ίδρυσής του είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στο διάστημα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων.

Το ΙΤΕ, στη 40χρονη πορεία του, έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν και τον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, με σημαντική εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνολογίες κβαντικών αισθητήρων, φωτονικής και οπτικής, στην ανάπτυξη αλγόριθμων επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης, αποτελώντας τα τελευταία χρόνια, στρατηγικό συνεργάτη και εταίρο για την ESA.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Βασίλης Χαρμανδάρης, ανέφερε σχετικά: «Η επιλογή της Κρήτης και ειδικότερα του ΙΤΕ για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου αποτελεί τιμή για την Ελλάδα και καταδεικνύει ότι στη χώρα μας διεξάγεται έρευνα αιχμής που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Το μνημόνιο συνεργασίας με την ESA επισφραγίζει την αμοιβαία επιθυμία για συνέχιση της γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον οργανισμό και τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο πολύτιμο έργο της σε θέματα διαστημικών τεχνολογιών, γεγονός που συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας».

Η Επικεφαλής του Τομέα Οπτικής, Ρομποτικής & Επιστημών Ζωής της ESA, Δρ. Κυριακή Μινόγλου δήλωσε: «Η ESA διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της Eυρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας στον τομέα του διαστήματος. Με την εκρηκτική ανάπτυξη των κβαντικών τεχνολογιών, το ΙΤΕ ξεχωρίζει ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές. Η επιλογή της ESA για τη φιλοξενία και την οργάνωση του 7th ESA Technology Quantum Conference σε συνεργασία με το ΙΤΕ αποτελεί σαφή αναγνώριση της θέσης του ως ισχυρού συνεργάτη, καθώς η πρωτοποριακή έρευνα και οι παγκοσμίου κλάσης εγκαταστάσεις του είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον των αποστολών μας. Με την υπογραφή του Μνημονίου, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την εξαιρετική συνεργασία τα επόμενα χρόνια!»