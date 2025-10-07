Τα Jumbo επιλέγουν το Findbar για αναβάθμιση της on site αναζήτησης

Τα Jumbo, το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών, εποχιακών και ειδών σπιτιού στην Ελλάδα, επιλέγει την καινοτόμα SaaS λύση Findbar για να ενισχύσει την εμπειρία αναζήτησης στο e-shop του.

Με τεχνολογίες αιχμής που κάνουν χρήση AI και υποστήριξη greeklish, autocomplete, voice search και τη νέα σουίτα AI visual commerce, η νέα αναζήτηση επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν άμεσα και με ακρίβεια τα προϊόντα που χρειάζονται σε μία τεράστια γκάμα επιλογών.

Παράλληλα, μέσα από λειτουργίες όπως τα Search Retail Media και τα Findbar Insights, τα Jumbo αποκτούν πολύτιμα δεδομένα, βελτιστοποιώντας συνεχώς τη διαδικτυακή τους εμπειρία. Η επιλογή του Findbar ενισχύει τη στρατηγική των Jumbo για έναν σύγχρονο, αποδοτικό και φιλικό προς τον καταναλωτή omnichannel κόσμο.

Η κα Βακάκη, μέλος του Δ.Σ. των Jumbo, δήλωσε: “Η συνεργασία μας με το Findbar ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια εύχρηστη και μοναδική εμπειρία αναζήτησης. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να βρίσκει ακριβώς αυτό που ψάχνει, γρήγορα, εύκολα και με τον πιο διαισθητικό τρόπο.”