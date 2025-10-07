Η Comsys παρουσιάζει το Jaggle.eu στο Disrupt Lead AI Forum

Η Comsys συμμετέχει ως Gold Sponsor στο Disrupt Lead AI Forum 2025, την διοργάνωση την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, όπου θα παρουσιάσει το Jaggle.eu, την ελληνική πλατφόρμα ταχείας ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών (low-code application generation).

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 13:40, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Comsys, Βασίλη Γαλάκο, με τίτλο “Low–code Application Development in the Era of AI”, σε μια ομιλία που αναδεικνύει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επιχειρησιακές εφαρμογές.

Η παρουσίαση του Jaggle.eu θα επικεντρωθεί στη στην επιτάχυνση του κύκλου ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από παραδείγματα πραγματικής χρήσης και παρουσίαση των ενσωματωμένων λειτουργιών που την αξιοποιούν.

Οι συμμετέχοντες θα δουν πώς το Jaggle.eu προσεγγίζει την μοντελοποίηση των εφαρμογών, την δημιουργία σύνθετου κώδικα, την δημιουργία τεκμηρίωσης σε πραγματικό χρόνο και την παραγωγή αναφορών και διαγραμμάτων δεδομένων με φυσικό λόγο, με αποτέλεσμα έως και 90% βελτίωση του χρόνου στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού.

Η πλατφόρμα του Jaggle.eu εξασφαλίζει ισχυρή ασφάλεια, εύκολη επεκτασιμότητα και συμμόρφωση, για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε πολύπλοκα ή ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα.

«Με το Jaggle.eu φέρνουμε μια νέα εποχή στην ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού συνδυάζοντας ταχύτητα στην ανάπτυξη, μεγάλες δυνατότητες αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ασφάλεια με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δυνατότητες που παρουσιάζουμε στο Disrupt Lead AI Forum είναι παραγωγικά διαθέσιμες σήμερα, όχι μελλοντικές υποσχέσεις.» (Βασίλης Γαλάκος, CEO, Comsys).