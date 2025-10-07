Από την κυριαρχία του GSM στην αμηχανία της ΤΝ: Η θέση της Ευρώπης υπό αμφισβήτηση

Ο Ζάο Χουλίν, πρώην γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), κάλεσε την ευρωπαϊκή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να επαναδραστηριοποιηθεί στην παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη, προειδοποιώντας ότι υπάρχει μια προσδοκία σε ολόκληρο τον κόσμο για περισσότερο ηγετικό ρόλο από την ήπειρο.

Ο Χουλίν, ο οποίος ηγήθηκε της ITU από το 2015 έως το 2022, ανακάλεσε μια εποχή όταν ευρωπαίοι προμηθευτές και πάροχοι ανέπτυσσαν ανταγωνιστικές λύσεις έναντι των ΗΠΑ, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχε ανάγκη για δύο ξεχωριστά πρότυπα για την κάλυψη και των δύο αγορών, για παράδειγμα οι τεχνολογικές μάχες GSM εναντίον CDMA.

Σήμερα, αυτό δεν ισχύει πλέον, με τον Χουλίν να σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ηγούνται στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι ασιάτες ομόλογοί τους αναπτύσσουν νέες λύσεις, επισημαίνοντας ως παράδειγμα την ανάδυση του ανταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, DeepSeek.

«Η Ευρώπη έχει μια μεγάλη πηγή καινοτομίας, μια μεγάλη δεξαμενή ταλαντούχων μηχανικών και μια μεγάλη επιθυμία να ηγηθεί. Είναι ένα πρόβλημα».

Σημείωσε ότι μια πρόσφατη επίσκεψή του στα γραφεία της Telecom Italia δεν οδήγησε σε αλλαγή της άποψής του. «Ελπίζω οι παρατηρήσεις μου να επικαιροποιηθούν πολύ σύντομα γιατί χρειαζόμαστε τους ευρωπαίους συναδέλφους μας. Χρειαζόμαστε τη φωνή σας και τις λύσεις σας».

Ως μέρος του μηνύματός του, ο Χουλίν είπε ότι η βιομηχανία πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις πρόσφατες ομιλίες που έγιναν στη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Παρίσι νωρίτερα φέτος από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance και από ηγέτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υπάρχουν πολύ σημαντικά μηνύματα που παραδόθηκαν από τις ομιλίες τους. Παρά τις διαφορές στις εστιάσεις τους, υπάρχει μια κοινή έκκληση για την υποστήριξη της καινοτομίας».

Παραμένοντας στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χουλίν είπε ότι η ταχύτητα της ανάπτυξης είναι τόσο ραγδαία, που ο παγκόσμιος συντονισμός χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. «Πρέπει να καθιερώσουμε μια παγκόσμια γλώσσα για την ψηφιακή συνοχή. Πρέπει να αποτρέψουμε ένα νέο χάσμα νοημοσύνης», πρόσθεσε.