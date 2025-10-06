Εcommerce: προστασία από την εισβολή των μικροδεμάτων [Weekly Telecom]

Το ελληνικό ecommerce δείχνει σημάδια ωρίμανσης και σταθερής ανάπτυξης, όμως αυτή ακριβώς η επιτυχία το καθιστά στόχο στο ανεξέλεγκτο κύμα μικροδεμάτων από τρίτες χώρες που παίζουν χωρίς κανόνες ◆ Η πρόταση για εθνικό τέλος δεν είναι τείχος, αλλά ένας έξυπνος «φράχτης ποιότητας» και η πιο δίκαιη απάντηση στον αθέμιτο ανταγωνισμό που πλέον θα γίνει ανταγωνισμός με κανόνες ◆ Γιατί όπου δεν υπάρχουν κανόνες ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. Στην πράξη πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση όπου δεν προστατεύεται απλώς, η ελληνική αγορά αλλά αναβαθμίζεται ◆ Αρκεί, να μην βαφτίζονται «made in Europe» τα προϊόντα πριν έρθουν… ◆ Λίγο αργά βέβαια έγιναν όλα αυτά, γιατί έχουν κλείσει δεκάδες μαγαζιά και ελληνικές βιοτεχνίες αλλά best later than never όπως (δεν) λένε και οι Κινέζοι…

