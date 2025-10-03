Το NBA και η AWS ανακοινώνουν πολυετή συνεργασία για μια νέα εποχή καινοτομίας στο μπάσκετ

Το NBA και η Amazon Web Services (AWS) ανακοινώνουν πολυετή συνεργασία για να ενισχύσουν τη νέα εποχή καινοτομίας του πρωταθλήματος, καθώς η AWS θα γίνει ο Επίσημος Πάροχος Cloud και Cloud AI του NBA και των συνεργαζόμενων Λιγκών της, συμπεριλαμβανομένων των WNBA, NBA G League, Basketball Africa League και NBA Take-Two Media.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το NBA και η AWS θα λανσάρουν το NBA Inside the Game powered by AWS, μια νέα πλατφόρμα «μπασκετικής» ευφυΐας που θα μετατρέπει δισεκατομμύρια δεδομένα σε ουσιαστικές αναλύσεις και διαδραστικές εμπειρίες, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο αλληλεπιδρούν με το άθλημα του μπάσκετ.

Σχεδιασμένη πάνω στην προηγμένη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της AWS, η πλατφόρμα θα παρουσιάσει ένα σύνολο δυνατοτήτων που θα βελτιώνουν τις ζωντανές μεταδόσεις και θα αναβαθμίζουν την εμπειρία των φιλάθλων στo application του NBA, το NBA.com και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Λίγκας.

«Η συνεργασία μας με την AWS μας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την live εμπειρία του αγώνα μέσω της καινοτομίας και να προσφέρουμε στους φιλάθλους μια βαθύτερη κατανόηση του παιχνιδιού του μπάσκετ για τα επόμενα χρόνια. Η AWS διαθέτει αναγνωρισμένη πορεία στην παροχή μοναδικών στατιστικών αναλύσεων και στη δημιουργία ανατρεπτικών εμπειριών που θα αγγίξουν τους φιλάθλους της NBA σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιχειρήσεων Μέσων και Τεχνολογίας του NBA, Ken DeGennaro.

«Στην AWS μας ενθουσιάζει το όραμα του NBA να διευρύνει τα όρια του τι είναι εφικτό στον αθλητισμό», δήλωσε η Francessca Vasquez, Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Υπηρεσιών & Agentic AI της AWS.

«Η συνεργασία αυτή θα αναδείξει πώς το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το μπάσκετ – από τη δημιουργία νέων αναλύσεων μέχρι τη διαμόρφωση εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι που αγαπούν. Μαζί, προσφέρουμε τεχνολογία που όχι μόνο αναβαθμίζει τις ζωντανές μεταδόσεις και τις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι κατανοούν το μπάσκετ».

«Προηγμένα στατιστικά με τεχνητή νοημοσύνη»

Το NBA θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της AWS για να προσφέρει στους φιλάθλους σε πραγματικό χρόνο στατιστικά στοιχεία και εκτενείς αναλύσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η νέα αυτή πλατφόρμα προηγμένων στατιστικών επεξεργάζεται τα δεδομένα καταγραφής κίνησης παικτών του NBA, τα οποία αναλύουν τις κινήσεις 29 σημείων δεδομένων ανά παίκτη, χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ερμηνεύουν τις εξελίξεις εντός του αγώνα και να παράγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Οι φίλαθλοι μπορούν να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για το παιχνίδι, αποκτώντας πρόσβαση σε νέα στατιστικά μέσω της εφαρμογής NBA, του NBA.com και κατά τη διάρκεια ζωντανών αγώνων NBA, συμπεριλαμβανομένων των μεταδόσεων NBA on Prime.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, το NBA και η AWS θα παρουσιάσουν νέα στατιστικά με τεχνητή νοημοσύνη που έως τώρα δεν είχαν αποτυπωθεί, ξεκινώντας με:

Shot Difficulty: Η επιστήμη του σουτ : Η μέτρηση Shot Difficulty υπερβαίνει τα παραδοσιακά στατιστικά «άστοχα–εύστοχα σουτ» ώστε να αξιολογεί όλες τις παραμέτρους κάθε εκτέλεσης σουτ. Η δυσκολία των εκτελούμενων σουτ θα ποσοτικοποιείται με νέα στατιστικά, όπως το Expected Field Goal % (αναμενόμενο ποσοστό ευστοχίας), το οποίο λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η στάση σώματος και η εκτέλεση του σουτ, καθώς και χαρακτηριστικά της άμυνας που σχετίζονται με την πίεση σε κάθε παίκτη στο παρκέ.

Gravity: Η μέτρηση Gravity αναδεικνύει αυτό που οι προπονητές και οι αναλυτές παρατηρούν εδώ και χρόνια – πώς ορισμένοι παίκτες δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους συμπαίκτες τους απλώς με την παρουσία τους στο παρκέ, ακόμη και χωρίς να αγγίζουν την μπάλα. Αυτό το νέο στατιστικό μετρά το επίπεδο προσοχής που δέχεται ένας παίκτης από την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του πόσο στενά μαρκάρεται με ή χωρίς την μπάλα, ώστε να ποσοτικοποιεί τον χώρο που δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

«Αναδιαμορφώνοντας την μπασκετική αντίληψη»

Το NBA Inside the Game powered by AWS θα περιλαμβάνει επίσης μια πρωτοποριακή τεχνολογία με την ονομασία «Play Finder», η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να κατανοεί τις κινήσεις των παικτών μέσα από δεδομένα χιλιάδων παιχνιδιών. Αξιοποιώντας υπηρεσίες AWS όπως το Amazon Bedrock και το Amazon SageMaker, η δυνατότητα αυτή θα επιτρέπει την άμεση αναζήτηση και ανάκτηση παρόμοιων φάσεων από προηγούμενους αγώνες, παρέχοντας σε φιλάθλους και σχολιαστές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συνηθέστερες επιθετικές στρατηγικές των ομάδων. Ένα σύστημα ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, ενσωματωμένο στο Play Finder, θα επιτρέπει στους σχολιαστές να παρέχουν άμεσα ιστορικά δεδομένα και τακτικές αναλύσεις, κάνοντας κάθε μετάδοση πιο συναρπαστική, κατατοπιστική και ουσιαστική για τους θεατές.