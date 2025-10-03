Η Nova φέρνει τη νέα γενιά καινοτόμων συσκευών 5G Pro 2 και 5G Tab

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζει το νέο οικοσύστημα καινοτόμων συσκευών που περιλαμβάνει το Nova 5G Pro 2 Smartphone και το Nova 5G Tab με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, φέρνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιο κοντά στους συνδρομητές της.
Με τη δωρεάν διάθεση των συσκευών στα προγράμματα συμβολαίου της, η Nova συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση, καινοτομία και προσιτή τιμή.
Το Nova 5G Pro 2 θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας:
- Οθόνη 6,7” FHD+.
- Υποστήριξη eSIM για απόλυτη ευελιξία συνδεσιμότητας.
- Διπλή κάμερα 108MP + 2MP με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και βελτιστοποίηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
- Μπροστινή κάμερα 16MP, ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις.
- 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για απρόσκοπτη χρήση εφαρμογών και multimedia.
- Μπαταρία 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση για αδιάκοπη λειτουργία.
- AI λειτουργίες: Έξυπνη βελτίωση κάμερας, διαχείριση ενέργειας και απόδοσης.
- Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited All και με δώρο ένα ακόμη Nova 5G Pro 2 Smartphone ή €189,90 ως αυτόνομη συσκευή.
Το Nova 5G Tab σχεδιάστηκε για υψηλή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία:
- Οθόνη 11” FHD+ με ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz για ευκρινή εικόνα και άνετη πλοήγηση.
- Υποστήριξη eSIM για εύκολη σύνδεση στο δίκτυο χωρίς φυσική κάρτα.
- Κάμερες 13MP (πίσω) & 5MP (εμπρόσθια), ιδανικές για φωτογραφίες, βίντεο και τηλεδιασκέψεις.
- 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για δυναμική απόδοση.
- Μπαταρία 7.510mAh με γρήγορη φόρτιση για ολοήμερη αυτονομία.
- AI λειτουργίες για «έξυπνη» επεξεργασία εικόνας/ ήχου και βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης.
- Το Nova 5G Tab έρχεται με πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στη συσκευασία, προσφέροντας μια σημαντικά αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης.
- Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited Ομιλία&SMS+30GB ή €199,90 ως αυτόνομη συσκευή.
Η Nova διαμορφώνει το μέλλον της συνδεσιμότητας, προσφέροντας σήμερα στους πελάτες της την τεχνολογία του αύριο στην καλύτερη δυνατή τιμή και με την καλύτερη εμπειρία.