Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να πρωταγωνιστήσει στα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα

Κάλεσμα για μία πανευρωπαϊκή προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων απηύθυνε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλει στην αναζωογόνηση του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας της περιοχής και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Εβδομάδας Τεχνολογίας στο Τορίνο, το κέντρο της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η φον ντερ Λάιεν προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μία στρατηγική με προτεραιότητα την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους στρατηγικούς τομείς, με έμφαση στην κινητικότητα.

«Τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα αποτελούν ήδη πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και εδώ στην Ευρώπη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ταυτόχρονα και προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Οι δηλώσεις της πραγματοποιούνται σε μία συγκυρία κατά την οποία οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τη στιγμή που οι τοπικές αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να συμβαδίσουν με την τεχνολογική ανάπτυξη του εξωτερικού, ιδίως της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ των ομιλητών στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας ήταν επίσης ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο πρόεδρος των εταιρειών Ferrari και Stellantis με έδρα το Τορίνο, Τζον Έλκαν.

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων για την πιλοτική εφαρμογή αυτόνομων οχημάτων, λέγοντας ότι εξήντα Ιταλοί δήμαρχοι έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους. «Ας το κάνουμε πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε επίσης για την υποστήριξη της Ένωσης στην ανάπτυξη οχημάτων «κατασκευασμένων στην Ευρώπη και για τους ευρωπαϊκούς δρόμους». Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία απασχολεί εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη, μετασχηματίζεται ραγδαία εν μέσω πιέσεων για απανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών με τις δημόσιες συγκοινωνίες και στη διατήρηση θέσεων εργασίας.

«Το μέλλον των αυτοκινήτων –και τα αυτοκίνητα του μέλλοντος– πρέπει να κατασκευάζονται στην Ευρώπη», είπε.