ΕΕΤΤ: κανονισμός για την αποζημίωση χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΕΕΤΤ, έως τις 29 Οκτωβρίου 2025, νέο Κανονισμό σχετικά με την αποζημίωση χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Βασικά σημεία του Κανονισμού αποτελούν τα ακόλουθα:

Η αποζημίωση αφορά σε παρόχους που παρέχουν πλημμελώς (π.χ. ολική ή μερική απώλεια/καταστροφή/κλοπή αντικειμένου, καθυστερημένη επίδοση) ταχυδρομικές υπηρεσίες. Προβλέπονται πλέον διαφορετικές περιπτώσεις αποζημίωσης για ταχυμεταφορές (Γενική Άδεια) και παραδοσιακό ταχυδρομείο (Ειδική Άδεια, συμπερ. της Καθολικής Υπηρεσίας).

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον έχουν υποβάλει έγγραφο αίτημα στον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός εξαμήνου από την αποστολή του αντικειμένου.

Ο πάροχος καταβάλλει την αποζημίωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της καταβολής της. Εάν ο αποστολέας παραιτηθεί του δικαιώματος αποζημίωσης, το ποσό καταβάλλεται στον παραλήπτη.

Σε περίπτωση που το ταχυδρομικό αντικείμενο εναποτεθεί σε διαφορετικό σημείο (π.χ. αυτοματοποιημένη θυρίδα, ταχυδρομικό κατάστημα) από εκείνο που έχει συμφωνηθεί, χωρίς αποδεδειγμένη συναίνεση του χρήστη, καταβάλλεται αποζημίωση.

Για τις ταχυμεταφορές, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται με βάση το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. Ειδικά στην καθυστερημένη επίδοση, εκτός από το τέλος, λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες καθυστέρησης. Για το παραδοσιακό ταχυδρομείο, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης.

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών αγορών με προθεσμία παράδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη, η παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης του αντικειμένου στον πάροχο.

Δικαίωμα αποζημίωσης δεν προβλέπεται για απώλεια, κλοπή ή καθυστερημένη επίδοση αντικειμένων αλληλογραφίας παραδοσιακού ταχυδρομείου (μη ιχνηλατήσιμα αντικείμενα).

Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για διαδικασίες εκτελωνισμού ή αντικαταβολές.

Σημειώνεται ότι για τις προβλέψεις του Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση, βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, η αύξηση του όγκου των διακινούμενων δεμάτων, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών πλατφορμών, η ταχεία διείσδυση των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (parcel lockers), αλλά και η αύξηση των παραπόνων χρηστών για πλημμελή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων ηλεκτρονικού εμπορίου.