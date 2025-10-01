Πρόβλεψη και πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων με νέα εργαλεία AI από τη Microsoft

Η Microsoft ανακοινώνει μια νέα σειρά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ταχύτερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, τα οποία ενισχύουν εμπράκτως τις ομάδες ασφαλείας και τις φέρνουν πιο κοντά στην πρόβλεψη και πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων. Τα νέα προϊόντα της εταιρείας αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προστατεύουν, αυτοματοποιούν και διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο.

Αντιστρέφοντας το Παιχνίδι της Κυβερνοασφάλειας

Οι σύγχρονες κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ραγδαία, γίνονται ολοένα πιο γρήγορες και σύνθετες και χρησιμοποιούν από την πλευρά τους την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευπαθείων στα συστήματα ασφαλείας των οργανισμών. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις, καθώς η δράση τους περιορίζεται σε κατακερματισμένα εργαλεία και αποσυνδεδεμένες ροές εργασίας που δεν τις αφήνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις τεχνολογίες που διαθέτουν.

Η Microsoft, με τα νέα προϊόντα της, εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση που αντιστρέφει τους όρους στο τομέα της κυβερνοασφάλειας, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στις ομάδες ασφαλείας και προστασίας των οργανισμών. Με την χρήση των νέων εργαλείων, οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας περνούν από την αντίδραση στην πρόβλεψη, αξιοποιώντας πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση προειδοποιητικών σημάτων και την πρόληψη επιθέσεων.

Καινοτομία στην Πράξη

Σε αυτή τη κατεύθυνση, εφαρμόζοντας την καινοτομία στην πράξη, η εταιρεία παρουσίασε μια σειρά από νέες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Microsoft Sentinel : Η νέα πλατφόρμα προσφέρει πλήρη εικόνα των απειλών, καθώς συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα ασφαλείας – από emails και δραστηριότητα δικτύου έως ειδοποιήσεις συστημάτων – τις αυτοματοματοιημένες διαδικασίες και τους πράκτορες, σε ένα ενιαίο σύστημα.

Security Copilot Agents : Οι νέοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν ως συνεργάτες, καθώς αναλύουν μοτίβα, συνδέουν δεδομένα και εντοπίζουν ύποπτες συμπεριφορές, ενώ αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας στους ειδικούς να επικεντρωθούν σε στρατηγικές αποφάσεις.

Ολοκληρωμένη Προστασία:Μέσω της χαρτογράφησης συστημικών αλληλεπιδράσεων και της μάθησης από προηγούμενες επιθέσεις, τα νέα προϊόντα τις εταιρείας ενισχύουν την ικανότητα πρόβλεψης ασυνήθιστης δραστηριότητας—συχνά πριν εκδηλωθεί η επίθεση.

Μέσα από τα νέα εργαλεία που προσφέρει η Microsoft, η εταιρεία προτείνει ταυτόχρονα μια νέα στρατηγική προσέγγιση που εστιάζει σε μία κυβερνοάμυνα πιο έξυπνη, πιο γρήγορη και πιο προληπτική. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η τέλεια πρόβλεψη, οι λύσεις που διατίθενται αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση ακόμα και των πιο απαιτητικών επιθέσεων.