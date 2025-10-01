Profile: Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Algosystems

Η Profile Systems & Software ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Algosystems, με στόχο την απόκτηση τουλάχιστον 85% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Profile

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 206, (εφεξής «ALGOSYSTEMS»), αναφορικά με την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής αυτών στην ALGOSYSTEMS, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής («Συναλλαγή»).

Τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.