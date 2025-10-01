Η eTURN αποκλειστικός συνεργάτης της Sizebay στην Ελλάδα

Η eTURN, κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Sizebay, τον παγκόσμιο ηγέτη σε λύσεις size recommendation και virtual try-on για fashion e-commerce.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η eTURN αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού αντιπροσώπου της Sizebay στην Ελλάδα, φέρνοντας στην τοπική αγορά μια τεχνολογία που αναβαθμίζει ριζικά την εμπειρία των online αγορών, μειώνει τις επιστροφές και αυξάνει τα έσοδα των fashion e-shops.

Η Sizebay εξυπηρετεί περισσότερους από 900 πελάτες σε 60 χώρες. Οι λύσεις της χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, avatars και virtual fitting rooms, επιτυγχάνοντας έως και 3 φορές λιγότερες επιστροφές, 5 φορές υψηλότερα conversion rates και 8% αύξηση στα έσοδα.

«Η συνεργασία μας με τη Sizebay είναι ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική αγορά e-commerce. Τα fashion e-shops στη χώρα μας αποκτούν πρόσβαση σε μια διεθνώς δοκιμασμένη λύση που βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη και την κερδοφορία τους. Στην eTURN έχουμε στόχο να φέρνουμε στην αγορά πρακτικές και τεχνολογίες που κάνουν τη διαφορά – και η Sizebay είναι ακριβώς αυτό.»

— Δημήτρης Θεοφάνους, Founder & Managing Director της eTURN

«Η επίσημη συνεργασία μεταξύ της Sizebay και της eTURN ενισχύει τη δέσμευση μας να χτίσουμε ένα ισχυρό οικοσύστημα στη βιομηχανία της μόδας, δίπλα σε επαγγελματίες και εταιρείες σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Σεβόμαστε και κατανοούμε την προσαρμογή που χρειάζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε. Μαζί θα οικοδομήσουμε μια ακόμη πιο δυναμική αγορά στην Ελλάδα.»

— Marcelo Bastos, co-CEO της Sizebay

Σχετικά με την eTURN

Η eTURN (www.eturn.gr) είναι συμβουλευτική εταιρεία e-commerce και digital transformation με εξειδίκευση σεomnichannel στρατηγικές, P&L optimization και digital growth. Η ομάδα της έχει συνεργαστεί με δεκάδες κορυφαία eshops και brands σε τομείς όπως online φαρμακεία, μόδα, καλλυντικά και λιανεμπόριο.

Σχετικά με τη Sizebay

Η Sizebay είναι παγκόσμιος ηγέτης σε λύσεις size recommendation και virtual try-on για fashion e-commerce. Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και συνεργασίες με 900+ retailers, συμβάλλει στη μείωση επιστροφών, την αύξηση πωλήσεων και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας μέσω τεχνολογιών AI και 3D visualization.