Η Κωνσταντίνα Καψοπούλου αναλαμβάνει Marketing & Communications Specialist στην ΕΛΜΗSystems

Η Κωνσταντίνα Καψοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Marketing & Communications Specialist στην ΕΛΜΗSystems. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στον κλάδο της Τεχνολογίας, θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης στρατηγικών που θα ενισχύσουν το Brand της ΕΛΜΗSystems.

Η ένταξή της πραγματοποιείται σε μια περίοδο ανάπτυξης για την ΕΛΜΗSystems, σηματοδοτώντας την έναρξη οργανωμένων δράσεων Marketing και Επικοινωνίας που θα αναδείξουν περαιτέρω τις καινοτόμες λύσεις της εταιρείας.

Ο Νίκος Κουτρούπης, Commercial Director της εταιρείας, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Κωνσταντίνα στην Ομάδα μας. Η εμπειρία και η δημιουργικότητά της στον τομέα της επικοινωνίας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του Οράματός μας για μια ισχυρή εταιρική ταυτότητα.”