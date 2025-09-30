Η Intracom Telecom και η Aviat Networks συνεργάζονται για την παροχή λύσεων FWA

Η Intracom Telecom, διεθνής κατασκευαστής τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία της με την Aviat Networks, κορυφαία εταιρεία στις λύσεις ασύρματης μεταφοράς και πρόσβασης, για την υλοποίηση δικτύων με τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA). Η εν λόγω τεχνολογία αξιοποιεί τη χιλιοστομετρική φασματική δέσμη (mmWave), επιτυγχάνοντας υψηλή χωρητικότητα στα 28 και 39 GHz, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FCC για τη χρήση τους σε δίκτυα 5G.

Η Aviat θα επικεντρωθεί σε επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών στη Βόρεια Αμερική, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτητες πολλών gigabit σε δίκτυα 5G, τόσο στον καταναλωτικό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα. Η λύση αυτή προσφέρει μια οικονομική εναλλακτική στις υψηλές δαπάνες, τις καθυστερήσεις και την πολυπλοκότητα που συνοδεύουν την ανάπτυξη οπτικών ινών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ίδια απόδοση. Επιπλέον, η Aviat θα διαθέτει λύσεις λογισμικού και ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, υλοποίησης και υποστήριξης, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία της στη Βόρεια Αμερική.

Η Intracom Telecom αναπτύσσει και παράγει την πλατφόρμα WiBAS G5, τη μοναδική εμπορικά διαθέσιμη πολυσημειακή λύση FWA που λειτουργεί στις ζώνες mmWave των 28 και 39 GHz. Ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για FWA υψηλής χωρητικότητας, προσφέροντας αποδοτικά ταχύτητες άνω των 22 Gbps από μια εγκατάσταση σταθμού βάσης, μέσω τεχνολογιών Multi-User MIMO και Hybrid Massive Beamforming, σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 8 χιλιόμετρα.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνουμε την τεχνογνωσία μας στις ασύρματες τεχνολογίες, προσφέροντας προηγμένες λύσεις mmWave FWA», δήλωσε ο κ. Pete Smith, Διευθύνων Σύμβουλος της Aviat Networks. «Η ασύρματη τεχνολογία μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα, με χαμηλό κόστος και είναι ιδανική για την παροχή συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας με κορυφαία αξιοπιστία».

«Είμαι υπερήφανος για την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Intracom Telecom, η οποία ανέπτυξε μια λύση που θέτει νέα πρότυπα στον χώρο του FWA. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία με την Aviat Networks, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμβάλουμε ώστε οι πάροχοι στις ΗΠΑ να επιταχύνουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και να προσφέρουν μια πραγματική εμπειρία πολλών gigabit– και ακόμα περισσότερα – μέσω ασύρματης τεχνολογίας», δήλωσε ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom.