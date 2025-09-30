Check Point & Wiz: ενοποιημένη λύση CNAPP και ασφάλειας δικτύου στο cloud

Η Check Point Software Technologies, πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε το επόμενο ορόσημο στη στρατηγική της συνεργασία με την Wiz: την παγκόσμια διάθεση μιας πλήρως ενοποιημένης λύσης που συνδυάζει την προσέγγιση πρόληψης της Check Point για την ασφάλεια δικτύου στο cloud με την Πλατφόρμα Προστασίας Εφαρμογών Cloud-Native (CNAPP) της Wiz. Με βάση την αρχική ανακοίνωση της συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2025, αυτή η φάση φέρνει την ενσωμάτωση σε γενική διαθεσιμότητα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο cloud με ορατότητα, ακρίβεια και πρόληψη μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Αποτελώντας παράδειγμα της ανοιχτής προσέγγισης της Check Point, αυτή η συνεργασία θέτει νέα πρότυπα για την ενοποιημένη ασφάλεια στο cloud», δήλωσε ο Paul Barbosa, VP of Cloud Security στην Check Point. «Μαζί με την Wiz, προσφέρουμε ένα μοντέλο πρόληψης που προστατεύει τους οργανισμούς από τον κώδικα έως το cloud, με πραγματική ορατότητα και αντιμετώπιση κινδύνων με βάση το ρίσκο, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.»

Καθώς τα εταιρικά δίκτυα γίνονται πιο διασυνδεδεμένα και κατανεμημένα, η επιφάνεια επίθεσης διευρύνεται, καθιστώντας πιο δύσκολη την ασφάλεια των περιβαλλόντων cloud. Η προστασία αυτών των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων επιβαρύνει σημαντικά τους CISO και τις ομάδες ασφαλείας, καθώς προσπαθούν να μειώσουν τους κινδύνους και να προλάβουν τους επιτιθέμενους. Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές, η Wiz και η Check Point συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν μια ενοποιημένη λύση cloud native που ενδυναμώνει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ασφάλειας στο cloud με νέα αυτοπεποίθηση.

«Αυτή η νέα δυνατότητα προσφέρει στους πελάτες ορατότητα στις ρυθμίσεις των πυλών CloudGuard απευθείας μέσα από την πλατφόρμα της Wiz», δήλωσε ο Oron Noah, VP of Product Extensibility and Partnerships στην Wiz. «Με την ενσωμάτωση πολιτικών εικονικών firewalls τρίτων στα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου, βοηθάμε τις ομάδες να κατανοήσουν την έκθεσή τους και να δράσουν πιο γρήγορα.»

Η συνεργασία Check Point–Wiz βοηθά τις εταιρείες να αποκτήσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να κατανοήσουν τους κινδύνους στο cloud, να μειώσουν τα ψευδώς θετικά και να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο επίπεδο της πύλης μέχρι να επιλυθούν πλήρως. Η ενοποιημένη λύση προσφέρει στους πελάτες:

Μετάβαση από την αντιμετώπιση στην πρόληψη – σταματώντας τις απειλές πριν προκαλέσουν ζημιά

– σταματώντας τις απειλές πριν προκαλέσουν ζημιά Βελτίωση της ορατότητας και επιτάχυνση της απόκρισης – μειώνοντας τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση

– μειώνοντας τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση Προστασία από το άγνωστο – άμυνα απέναντι σε επιθέσεις zero-day με πρόληψη μέσω AI

– άμυνα απέναντι σε επιθέσεις zero-day με πρόληψη μέσω AI Μείωση κινδύνων διαμόρφωσης – εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων στο επίπεδο της πύλης για ισχυρότερη άμυνα

Επιπλέον, με τη νέα παράλληλη ενσωμάτωση της Wiz στο Check Point Infinity Threat Exposure Management (CTEM), οι εταιρείες μπορούν πλέον να αυτοματοποιήσουν τις ροές αντιμετώπισης με βάση τις πύλες, μετατρέποντας τις ειδοποιήσεις της Wiz σε ενέργειες στις πύλες CloudGuard, μειώνοντας τον χρόνο έκθεσης από ώρες σε λεπτά.

Η Check Point συνεχίζει να προσφέρει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε δίκτυα και περιβάλλοντα cloud. Σε ανεξάρτητες δοκιμές από την CyberRatings.org, η Check Point πέτυχε ποσοστό αποκλεισμού 100% χωρίς ψευδώς θετικά. Η πλατφόρμα Check Point Infinity πέτυχε επίσης ποσοστό αποκλεισμού 99,9% απέναντι σε malware Zero+1 day και ποσοστό πρόληψης 99,7% για phishing, όπως επικυρώθηκε από την έκθεση αξιολόγησης της Miercom για το 2025. Η ενοποιημένη λύση ασφάλειας cloud Check Point–Wiz είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από σήμερα.