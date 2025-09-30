AXIA CERT και EBS Consulting ενισχύουν την τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς

Η AXIA CERT, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης (ΕΣΥΔ), και η EBS Consulting, εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον τομέα της άμυνας, ανακοινώνουν συνεργασία-κλειδί με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

🔹 Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η EBS Consulting θα υποστηρίζει την AXIA CERT παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και συμβουλευτική, καλύπτοντας τα παρακάτω πεδία:

Άμυνα και στρατηγική ασφάλεια

και στρατηγική ασφάλεια Φυσική προστασία & ασφάλεια κρίσιμων υποδομών

κρίσιμων υποδομών Ανάλυση επικινδυνότητας & απειλών (risk/threat assessment)

(risk/threat assessment) Ανθεκτικότητα έναντι γεωπολιτικών κινδύνων και τρομοκρατίας

έναντι γεωπολιτικών κινδύνων και Προστασία από φυσικούς κινδύνους και επιχειρησιακή συνέχεια σε καταστάσεις κρίσης

💡 Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την πιστοποιημένη αξιοπιστία με την αμυντική τεχνογνωσία, προσφέροντας ουσιαστική αναβάθμιση επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, αξιολόγησης και διαχείρισης ρίσκου.

🎯 Σκοπός μας: Να προσφέρουμε λύσεις με υψηλή τεχνική επάρκεια και διεθνή προσανατολισμό, που ενισχύουν έμπρακτα την προστασία και την ανθεκτικότητα οργανισμών και υποδομών.

🔹 Μέσω αυτής της σύμπραξης, ενισχύεται η δυνατότητα της AXIA CERT να παρέχει προηγμένες αξιολογήσεις και απαιτητικές πιστοποιήσεις σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα υψηλής κρισιμότητας ή εθνικής σημασίας.

📌 Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις με περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα προκύψουν από τη συνεργασία.

🔗 pliroforiki-axia.gr | www.ebsconsulting.gr