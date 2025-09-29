Το κρατικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας ηγείται εξαγοράς-ρεκόρ της Electronic Arts

Η εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts συμφώνησε να πωληθεί σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών, σε μια συμφωνία που την αποτιμά στα 55 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά στην ιστορία. Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, η Affinity Partners του Jared Kushner και η Silver Lake συνεργάστηκαν για την αγορά της δημοφιλούς εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών. Η χρηματοδότηση της συμφωνίας θα γίνει με έναν συνδυασμό 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, μαζί με το μετοχικό κεφάλαιο που ήδη κατέχει το PIF, καθώς και με χρέος ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτείται από την JPMorgan.

Η συμφωνία για την εξαγορά της κατασκευάστριας του «Battlefield» υπογραμμίζει πώς οι επενδυτές με ισχυρή οικονομική επιφάνεια ποντάρουν στη διαχρονική αξία των εξαιρετικά επιτυχημένων εμπορικών σειρών παιχνιδιών, καθώς ο κλάδος ανακάμπτει από μια παρατεταμένη ύφεση. Η συμφωνία αποτελεί επίσης μια στιγμή ορόσημο στην αγορά των μοχλευμένων εξαγορών, παρόλο που ορισμένες από τις μεγαλύτερες τέτοιες εξαγορές στο παρελθόν κατέληξαν καταστροφικά. Η προηγούμενη κάτοχος του ρεκόρ μοχλευμένης εξαγοράς, η εξαγορά της εταιρείας κοινής ωφέλειας του Τέξας, TXU Energy, έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2007 από την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων KKR & Co., την εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων TPG και την Goldman Sachs, κήρυξε πτώχευση το 2014.

Οι μοχλευμένες εξαγορές των Toys “R” Us και Hertz είχαν επίσης δύσκολη πορεία. Η Toys “R” Us υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2017, περίπου δώδεκα χρόνια αφότου η Bain Capital και η KKR αγόρασαν την εταιρεία λιανικής για 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz δεν επιβίωσε της πανδημίας, υποβάλλοντας αίτηση πτώχευσης το 2020, αφού είχε ιδιωτικοποιηθεί έναντι 14,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2005. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της EA θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιπροσωπεύει ένα premium 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 25ης Σεπτεμβρίου, πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τη συμφωνία. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 5% στις πρωινές συναλλαγές, φτάνοντας περίπου τα 203 δολάρια ανά μετοχή.

Η πρόταση για την απόσυρση της εταιρείας από το χρηματιστήριο, η οποία έχει μετοχική αξία 52,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την EA, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βασικό της χαρτοφυλάκιο αθλητικών τίτλων και στην πνευματική ιδιοκτησία των παιχνιδιών δράσης για να αντιμετωπίσει την υποτονική αγορά βιντεοπαιχνιδιών, καθώς οι παίκτες γίνονται πιο επιλεκτικοί στις δαπάνες τους. Η Electronic Arts ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο «Battlefield 6» σε έναν κλάδο όπου οι παίκτες προτιμούν δοκιμασμένους και αναγνωρίσιμους τίτλους. Οι αναλυτές της Benchmark σχολίασαν: «Αν και η τιμή προσφοράς των 210 δολαρίων ανά μετοχή μπορεί να φαίνεται ελκυστική, πιστεύουμε ότι υπολείπεται ουσιωδώς της εσωτερικής αξίας της εταιρείας. Με το Battlefield 6 να πλησιάζει και ένα χαρτοφυλάκιο μελλοντικών προϊόντων που θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες καταγεγραμμένες πωλήσεις έως το οικονομικό έτος 2028, η πραγματική δυνητική κερδοφορία της EA μόλις αρχίζει να αναδύεται».

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, με 18 δισεκατομμύρια δολάρια του χρέους να χρηματοδοτούνται κατά την ολοκλήρωση. Η εταιρεία θα παραμείνει στο Redwood City της Καλιφόρνια, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Andrew Wilson να παραμένει στο τιμόνι. Η EA οφείλει να καταβάλει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εάν τερματίσει τη συγχώνευση λόγω αλλαγής στάσης του διοικητικού συμβουλίου, εάν αποδεχθεί υψηλότερη προσφορά ή εάν επιδιώξει άλλη συμφωνία εντός ενός έτους από την απόρριψη από τους μετόχους. Η κοινοπραξία οφείλει το ίδιο ποσό εάν καθυστερήσεις λόγω των ρυθμιστικών αρχών μεταθέσουν την ολοκλήρωση μετά τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 ή εάν παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.