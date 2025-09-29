Οι ΗΠΑ αντιδρούν στις εκκλήσεις για παγκόσμια εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν σε σύγκρουση με ηγέτες από όλο τον κόσμο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για παγκόσμια εποπτεία, καθώς πολλοί πίεζαν για νέα πλαίσια συνεργασίας. Ενώ αρχηγοί κρατών και εμπειρογνώμονες παγκοσμίου κύρους τόνισαν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες από την ΤΝ, η αμερικανική αντιπροσωπεία εξέφρασε βαθιά αντίθεση σε οποιαδήποτε παγκόσμια προσπάθεια για τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας. Εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ΤΝ την Τετάρτη, ο Michael Kratsios, διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, δήλωσε: «απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια από διεθνείς φορείς να επιβάλουν κεντρικό έλεγχο και παγκόσμια διακυβέρνηση στην ΤΝ». Ο δρόμος για ένα ανθηρό μέλλον που θα τροφοδοτείται από την ΤΝ δεν έγκειται στη «γραφειοκρατική διαχείριση», είπε ο Kratsios, αλλά στην «ανεξαρτησία και κυριαρχία των εθνών».

Ενώ ο Kratsios απέρριψε την ιδέα της συνδυασμένης διακυβέρνησης της ΤΝ, ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση την Τρίτη ότι ο Λευκός Οίκος «θα πρωτοπορήσει με ένα σύστημα επαλήθευσης ΤΝ που όλοι θα μπορούν να εμπιστεύονται» για την επιβολή της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα. «Ελπίζουμε ότι ο ΟΗΕ μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, και θα είναι επίσης ένα από τα πρώτα εγχειρήματα στο πλαίσιο της ΤΝ», είπε ο Trump. Η ΤΝ «θα μπορούσε να είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που υπήρξαν ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη, ωστόσο μπορεί να έχει τεράστια χρησιμότητα και να επιφέρει τεράστιο καλό». Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε: «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις χώρες με κοινές αντιλήψεις που συνεργάζονται για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ΤΝ σύμφωνα με τις κοινές μας αξίες. Η θέση των ΗΠΑ σε διεθνείς φορείς είναι να συνηγορούν σθεναρά υπέρ προσεγγίσεων διεθνούς διακυβέρνησης της ΤΝ που προωθούν την καινοτομία, αντικατοπτρίζουν τις αμερικανικές αξίες και αντισταθμίζουν την αυταρχική επιρροή».

Την Πέμπτη, ο ΟΗΕ παρουσίασε τον Παγκόσμιο Διάλογο για τη Διακυβέρνηση της ΤΝ, το πρώτο όργανο του ΟΗΕ αφιερωμένο στη διακυβέρνηση της ΤΝ με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres, δήλωσε ότι το όργανο θα «θέσει τους θεμέλιους λίθους ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος ΤΝ που θα μπορεί να συμβαδίζει με την ταχύτερα εξελισσόμενη τεχνολογία στην ανθρώπινη ιστορία». Μιλώντας μετά τον Guterres, ο βραβευμένος με Νόμπελ Daron Acemoglu περιέγραψε το αυξανόμενο διακύβευμα της ταχείας ανάπτυξης της ΤΝ, υποστηρίζοντας ότι «η ΤΝ είναι η μεγαλύτερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα». Σε συνέντευξή του, ο Amandeep Singh Gill, ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες, δήλωσε ότι η κριτική αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτειών για τον ρόλο του ΟΗΕ στη διεθνή διακυβέρνηση της ΤΝ ήταν παρερμηνευμένη.

«Πιστεύω ότι αποτελεί παραποίηση το να λέγεται ότι ο ΟΗΕ εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο στη ρύθμιση της ΤΝ», είπε ο Gill. «Δεν πρόκειται για προσπάθειες επιβολής ελέγχου από πάνω προς τα κάτω όσον αφορά τη ρύθμιση. Η ρύθμιση παραμένει εκεί όπου μπορεί να εφαρμοστεί, εντός των κυρίαρχων δικαιοδοσιών». Αντιθέτως, οι μηχανισμοί του ΟΗΕ «θα παρέχουν πλατφόρμες για διεθνή συνεργασία στη διακυβέρνηση της ΤΝ», δήλωσε. Σε παρατηρήσεις αμέσως μετά τα σχόλια του Kratsios, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ma Zhaoxu είπε: «είναι ζωτικής σημασίας να προωθήσουμε από κοινού ένα ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις περιβάλλον για την τεχνολογική ανάπτυξη και να αντιταχθούμε σθεναρά στη μονομέρεια και τον προστατευτισμό». «Υποστηρίζουμε τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ στη διακυβέρνηση της ΤΝ», πρόσθεσε ο Ma.

Μία ημέρα μετά τις παρατηρήσεις του Kratsios στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez φάνηκε να αντικρούει τον Kratsios και παρείχε πλήρη υποστήριξη στη διεθνή συνεργασία για την ΤΝ και στον ρόλο του ΟΗΕ. «Πρέπει να συντονίσουμε ένα κοινό όραμα για την ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον ΟΗΕ ως το νόμιμο και χωρίς αποκλεισμούς φόρουμ για την επίτευξη συναίνεσης γύρω από κοινά συμφέροντα», δήλωσε ο Sánchez. «Τώρα είναι η ώρα, που η πολυμέρεια αμφισβητείται και δέχεται τις περισσότερες επιθέσεις, που πρέπει να επαναβεβαιώσουμε πόσο κατάλληλη είναι για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως αυτές που αντιπροσωπεύει η ΤΝ». Αντιδρώντας στις εξελίξεις, ο Renan Araujo, διευθυντής προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατηγικής για την ΤΝ με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι «κανείς δεν θέλει να δει μια επαχθή, γραφειοκρατική δομή διακυβέρνησης, και οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει στη δημιουργία διμερών και ολιγομερών συνασπισμών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναμένουμε ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ΤΝ θα αποκτήσουν πιο υπερεθνικό χαρακτήρα καθώς οι δυνατότητες της ΤΝ γίνονται πιο προηγμένες».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΟΗΕ ασχολείται με την ΤΝ, έχοντας εγκρίνει πέρυσι το Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο. Το σύμφωνο έθεσε τα θεμέλια για τον διάλογο για την ΤΝ και για μια ανεξάρτητη διεθνή επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων, των κινδύνων και των μελλοντικών πορειών της ΤΝ. Ο Guterres ανακοίνωσε ότι οι υποψηφιότητες για αυτή την επιτροπή είναι πλέον ανοικτές. Ενώ η εκδήλωση της Πέμπτης σηματοδότησε την έναρξη του παγκόσμιου διαλόγου και της επιτροπής, η πρώτη πλήρη συνεδρίαση θα γίνει στη Γενεύη το καλοκαίρι του 2026, παράλληλα με την ετήσια Σύνοδο Κορυφής της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη για το Κοινό Καλό. Οι ακριβείς λειτουργίες και οι πρώτες δράσεις του διαλόγου θα καθοριστούν κατά τους επόμενους μήνες.