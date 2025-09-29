Εγκαίνια των ανακαινισμένων κτιρίων του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κτιριακών υποδομών του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ) μετά την ολοκλήρωση της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του ΕΜΠ», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι παρεμβάσεις περιέλαβαν ενεργειακή αναβάθμιση, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση εκπομπών ρύπων, αλλά και η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου που σέβεται τον αρχικό σχεδιασμό των κτιρίων και αναδεικνύει το όραμά του Κέντρου.

Το έργο ανακαίνισης ανήλθε στο ποσόν 1.710.000€ με ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στην τελετή παρευρέθηκαν περισσότεροι από 130 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, σχολών των ενόπλων δυνάμεων, κρατικών φορέων, καθώς και ιδιωτικών οργανισμών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν:

ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου,

η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, κυρία Μαργαρίτα Βάρσου,

ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Λαγαρός,

ο Καθηγητής Ευάγγελος Σαπουντζάκης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ,

η Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) Καθηγήτρια Μαρία Τσακίρη και

ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποίησαν η κυρία Ελπινίκη Βογιατζή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ, ο κύριος Αθανάσιος Παλιάτσος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ο κύριος Μανώλης Μυλωνάκης από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μακροχρόνια συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το ΕΑΑ χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αναβάθμιση της ιστορικής κάμερας Baker-Nunn μέσω της Πράξης «SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών». Η επανενεργοποίηση της κάμερας θα επιτρέψει τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό δίκτυο τηλεσκοπίων, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην παρατήρηση και έρευνα.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ξενάγηση στην έκθεση ιστορικών οργάνων και επιστημονικές ομιλίες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς: τους Ομότιμους Καθηγητές Δ.Δ. Μπαλοδήμο, Χ. Μπιλλήρη, Ρ. Κορακίτη, καθώς και τον απόφοιτο της Σχολής ΣΑΤΜ -ΜΓ ερευνητή Ε. Παυλή από το University of Maryland-Baltimore County.

Η αναβάθμιση του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου ενισχύει την στρατηγική αποστολή του ΕΜΠ στον τομέα της διαστημικής γεωδαισίας, διευρύνοντας τις ερευνητικές δυνατότητες σε τομείς αιχμής. Υποστηρίζει τον ρόλο του ΕΜΠ ως ανοιχτού χώρου επιστήμης, με σύγχρονες υποδομές για εκπαιδευτικά προγράμματα, θερινά σχολεία και διεθνή συνέδρια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της συνεργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του στο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων στο Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, όπου η Σχολή ΣΑΤΜ-ΜΓ συμμετέχει ήδη ενεργά.

Το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (ΚΔΔ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον Καθηγητή Γεώργιο Βέη, αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ιστορικούς και σύγχρονους πυρήνες εκπαίδευσης και έρευνας στη δορυφορική γεωδαισία και τις εφαρμογές της.

Χτισμένο στις βορειοανατολικές πλαγιές της Πεντέλης, σε μια έκταση 35 στρεμμάτων, το ΚΔΔ διαθέτει υποδομές μοναδικές για την Ελλάδα: συλλέγει και επεξεργάζεται καθημερινά δορυφορικά δεδομένα (GPS/GNSS) από ένα μόνιμο δίκτυο 14 σταθμών σε όλη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, παράγοντας γεωδαιτικά προϊόντα υψηλής ακρίβειας που αξιοποιούνται τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στην κοινωνία. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις του επιτρέπουν την παρακολούθηση δορυφόρων με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και με οπτικές μεθόδους, όπως η ιστορική κάμερα Baker-Nunn.

Το ΚΔΔ αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης νέων επιστημόνων σε θέματα γεωδαισίας, συστημάτων αναφοράς, σεισμικής και τεκτονικής γεωδαισίας, ανάλυσης δορυφορικών τροχιών και δορυφορικής αλτιμετρίας.

Πέρα από τον ακαδημαϊκό του ρόλο, έχει ενεργή συμβολή στην κοινωνία με 60 χρόνια δράσης, προσφέροντας άμεσα αξιόπιστα δεδομένα σε περιπτώσεις κρίσιμων γεγονότων. Πρόσφατα συμμετείχε με μετρήσεις και αναλύσεις στη σεισμική δραστηριότητα της Σαντορίνης αλλά και στις γεωδυναμικές παραμορφώσεις στις Βουτές Ηρακλείου, υποστηρίζοντας την πολιτική προστασία και την ενημέρωση των πολιτών.