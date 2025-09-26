Με διάταγμα Τραμπ προχωρά η μεταβίβαση του TikTok σε αμερικανικά χέρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος, το οποίο ορίζει ότι το σχέδιο πώλησης των αμερικανικών δραστηριοτήτων του κινεζικής ιδιοκτησίας TikTok σε επενδυτές από τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας που προβλέπονται σε νόμο του 2024. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η νέα εταιρεία που θα συσταθεί στις ΗΠΑ αποτιμάται σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, προσδιορίζοντας ένα τίμημα για τη δημοφιλή εφαρμογή σύντομων βίντεο το οποίο είναι αισθητά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις διαφόρων αναλυτών.

Η κίνηση αυτή έρχεται ταυτόχρονα με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναβάλει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει τη λειτουργία της εφαρμογής, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πωλήσουν. Η αναβολή αποσκοπεί στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση σύνθετων διαδικασιών, όπως ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων του TikTok στις ΗΠΑ από την παγκόσμια πλατφόρμα, η εξασφάλιση Αμερικανών και άλλων επενδυτών, και η λήψη της απαραίτητης έγκρισης από την κινεζική κυβέρνηση.

Παρά την πρόοδο που σηματοδοτεί η δημοσίευση του διατάγματος, παραμένουν προς αποσαφήνιση κρίσιμες λεπτομέρειες, με κυριότερη τον τρόπο διαχείρισης του πολυτιμότερου στοιχείου του TikTok, του αλγορίθμου προτάσεών του. Σύμφωνα με το διάταγμα, ο αλγόριθμος θα τεθεί υπό τον έλεγχο της νέας κοινοπραξίας, ενώ η επανεκπαίδευση και η παρακολούθησή του θα ανατεθεί σε εταίρους ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας, σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων.

Ο αντιπρόεδρος Βανς παραδέχθηκε την ύπαρξη «κάποιας αντίστασης από την κινεζική πλευρά», τόνισε όμως ότι θεμελιώδης στόχος ήταν η διατήρηση της λειτουργίας της πλατφόρμας με ταυτόχρονη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων των Αμερικανών πολιτών. Από την πλευρά του, ο Τραμπ ανέφερε πως ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, είχε εκφράσει την έγκρισή του για τα σχέδια.

Ο Τραμπ έχει πιστώσει στο TikTok, το οποίο έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, ότι τον βοήθησε να κερδίσει την επανεκλογή του πέρυσι, ενώ ο ίδιος διατηρεί προσωπικό λογαριασμό με 15 εκατομμύρια ακολούθους. Ο Λευκός Οίκος δημιούργησε επίσης έναν επίσημο λογαριασμό TikTok τον περασμένο μήνα. «Αυτό θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου από Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ. Ανέφερε ότι ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής της Dell Technologies, ο Ρούπερτ Μέρντοκ, επίτιμος πρόεδρος της Fox Corp, καθώς και «πιθανώς τέσσερις ή πέντε επενδυτές απολύτως παγκόσμιας κλάσης» θα συμμετείχαν στη συμφωνία.

Η αποτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα αξία της μητρικής εταιρείας ByteDance, η οποία εκτιμάται σε πάνω από 330 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το νέο της πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με τον αναλυτή της Wedbush Securities, Νταν Άιβς, η αξία του TikTok, χωρίς τον αλγόριθμό του, εκτιμάτο μεταξύ 30 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο του 2025. Ο Άλαν Ρόζενσταϊν, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, δήλωσε ότι το διάταγμα άφησε αναπάντητα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του εάν η ByteDance θα εξακολουθούσε να ελέγχει τον αλγόριθμο.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα, υπονοώντας ότι η ByteDance θα διατηρούσε σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του LatePost, η ByteDance θα ίδρυε μια νέα αμερικανική εταιρεία υπεύθυνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διασύνδεση με τις διεθνείς δραστηριότητες, ενώ η κοινοπραξία των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αναλάμβανε την ψηφιακή ασφάλεια. Ένα άλλο περιοδικό, το Caixin, ανέφερε παρόμοιες πληροφορίες. Αμφότερα τα δημοσιεύματα αποσύρθηκαν αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της συμφωνίας, μια ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει την Oracle και την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Silver Lake, θα αποκτήσει μερίδιο της τάξης του 50% στο αμερικανικό TikTok. Μια ομάδα υφιστάμενων μετόχων της ByteDance θα κατέχει περίπου το 30%.

Το CNBC μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι η MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι, η Oracle και η Silver Lake πρόκειται να είναι οι κύριοι επενδυτές με συνδυασμένη ιδιοκτησία 45%. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προστατεύει τους Αμερικανούς χρήστες από την επιρροή και την παρακολούθηση ομάδων που πρόσκεινται στο ΚΚΚ».

Η συμφωνία προβλέπει τον διορισμό από την ByteDance ενός από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη νέα οντότητα, με Αμερικανούς να κατέχουν τις άλλες έξι θέσεις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Το ποσοστό της ByteDance στο αμερικανικό TikTok θα είναι μικρότερο του 20%, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου του 2024, ο οποίος διέταξε το κλείσιμό του έως τον Ιανουάριο του 2025 εάν η ByteDance δεν πωλούσε τα αμερικανικά περιουσιακά της στοιχεία.