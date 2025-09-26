Η PeS Cybersecurity καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μυλωνά ως νέο Chief Commercial Officer

Η PeS Cybersecurity, πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει με χαρά την ένταξη του Παναγιώτη Μυλωνά στο δυναμικό της και συγκεκριμένα στη θέση του Chief Commercial Officer (CCO). Ο κ. Μυλωνάς αναλαμβάνει την ηγεσία της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και της παρουσίας της PeS Cybersecurity στην ελληνική αγορά.

Ο Παναγιώτης Μυλωνάς διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και της στρατηγικής ανάπτυξης που αφορούν στον κλάδο της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας. Έχει διατελέσει Key Account Manager, διαχειριζόμενος στρατηγικούς πελάτες και αναπτύσσοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον χώρο της ασφάλειας, καθώς και Senior Account Manager, με έμφαση στη δημιουργία B2B πελατολογίου, τον εντοπισμό αναγκών, την ανάπτυξη νέων αγορών και τον συντονισμό στρατηγικών έργων.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, ο Παναγιώτης Μυλωνάς φέρνει στη PeS Cybersecurity ισχυρές δεξιότητες στη διαχείριση πελατών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών και τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας. Ο ίδιος δηλώνει: «Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω τον ρόλο του CCO στην PeS Cybersecurity. Στόχος μου είναι να ενισχύσουμε την εμπορική στρατηγική και να φέρουμε καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας σε ακόμα περισσότερες αγορές».