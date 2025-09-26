Η DOTSOFT φέρνει την ψηφιακή καινοτομία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η DOTSOFT Α.Ε., κορυφαία εταιρεία στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, ανέλαβε την υλοποίηση ενός σύγχρονου Συστήματος Ψηφιακής Λειτουργικής Υποστήριξης για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Το νέο πληροφοριακό περιβάλλον υπόσχεται να αναβαθμίσει ριζικά τη διαχείριση και οργάνωση των εκδηλώσεων του ΟΜΜΘ, προσφέροντας:

Πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση εκδηλώσεων , με στοιχεία, συντελεστές, πρόγραμμα και τεχνικές προδιαγραφές.

Διαχείριση χώρων και αιθουσών του Μεγάρου, με δυνατότητα επιλογής διάταξης και χωρητικότητας και με πλήρη τεχνικές προδιαγραφές για φωτισμό, ήχο και σκηνικά.

Συνεργασία με επιχειρήσεις και συνεργάτες , αξιοποιώντας ακόμη και δεδομένα από τρίτα συστήματα.

Καταγραφή και συντονισμό εργασιών , όπως πρόβες, στήσιμο σκηνής, ρυθμίσεις φωτισμού και ήχου, που επηρεάζουν τον προγραμματισμό.

Ασφαλή πρόσβαση και έλεγχο ενεργειών με ρόλους χρηστών, ισχυρούς κωδικούς και πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR.

Αναφορές και εκτυπώσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός δυναμικού πίνακα ελέγχου (dashboard) για καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό.

Με αυτό το έργο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αποκτά ένα ισχυρό ψηφιακό εργαλείο που ενισχύει την αποδοτικότητα, βελτιώνει την επικοινωνία με συνεργάτες και καλλιτέχνες και προσφέρει ένα νέο επίπεδο οργάνωσης για κορυφαία φεστιβάλ και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Η DOTSOFT, με πολυετή εμπειρία σε έργα πολιτισμού και τεχνολογίας, συνεχίζει να στηρίζει ενεργά θεσμούς που προάγουν την τέχνη και την πολιτιστική δημιουργία, παρέχοντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογική καινοτομία και αξιοπιστία.