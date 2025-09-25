Η LG επεκτείνει την AI υποδομή σε όλη την Ασία

Η LG Electronics ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο προμηθευτής λύσεων ψύξης για ένα μεγάλης κλίμακας AI data center που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Μετά την ολοκλήρωσή του, το κέντρο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ινδονησία. Η επιλογή της LG αναδεικνύει την αποδεδειγμένη ικανότητά της να παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης, ειδικά προσαρμοσμένα στις μοναδικές απαιτήσεις της AI υποδομής.

Στο πλαίσιο του έργου, η LG θα προμηθεύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων τεχνολογιών ψύξης, συμπεριλαμβανομένων ψυκτών και συστημάτων ψύξης χώρων, όπως μονάδες χειρισμού αέρα υπολογιστικών αιθουσών (CRAH), μονάδες διαχείρισης αέρα (AHU), κλιματιστικά χώρου υπολογιστών (CRAC) και μονάδες ανεμιστήρων τοίχου (FWU). Επιπλέον, θα εγκατασταθεί ένα προσαρμοσμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS) για άψογη ενσωμάτωση και έλεγχο. Το ολοκληρωμένο πακέτο της LG, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ακριβείς απαιτήσεις του πελάτη, θα εξασφαλίσει αποδοτική και αξιόπιστη θερμική διαχείριση σε ολόκληρη την υπερσύγχρονη AI εγκατάσταση.

Το εμβληματικό αυτό έργο αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας της στρατηγικής “One LG Solution”, η οποία συνδυάζει τις δυνατότητες αρκετών εταιρειών του Ομίλου LG – συμπεριλαμβανομένης της LG Electronics – για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Το data center της Τζακάρτα αναπτύσσεται από την LG Sinarmas Technology Solutions, κοινοπραξία μεταξύ της LG CNS και του Sinar Mas Group. Στρατηγικά τοποθετημένη στο κεντρικό επιχειρηματικό κέντρο της Τζακάρτα, η εγκατάσταση προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Βασικό στοιχείο του ολοκληρωμένου πακέτου της LG είναι ο υδρόψυκτος φυγοκεντρικός ψύκτης χωρίς λάδι, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς κλάδους και γρήγορα αναδεικνύεται σε απαραίτητο στοιχείο της υποδομής των data center. Με δομή χωρίς λιπαντικά και την ιδιόκτητη τεχνολογία LeviTech™ με μαγνητικά ρουλεμάν, ο ψύκτης προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας παράλληλα τους κραδασμούς και τον θόρυβο. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση βασισμένο στη μηχανική μάθηση, που επιτρέπει γρήγορη ανάκαμψη και σταθερή λειτουργία κατά τη διάρκεια απροόπτων διακοπών ρεύματος. Σχεδιασμένος με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, ο ψύκτης της LG χρησιμοποιεί R1233zd, ένα ψυκτικό μέσο με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP).

Η ανάθεση αυτού του υψηλού κύρους έργου στην LG εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στις λύσεις HVAC για data centers και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του B2B τομέα της. Η LG στοχεύει στην αύξηση των ετήσιων πωλήσεων του κλάδου των ψυκτών στα 720 εκατ. δολάρια και στον τριπλασιασμό των παραγγελιών για λύσεις ψύξης data centers μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

«Το έργο αυτό στην Τζακάρτα αποδεικνύει την ικανότητα της LG να ηγείται μεγάλων και κρίσιμων έργων υποδομής για AI data centers», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες μας και μέσω της στενής συνεργασίας με την LG CNS και την LG Energy Solution, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στον παγκόσμιο κλάδο HVAC».