Η Gigabyte προωθεί την ΑΙ καινοτομία με την ανάπτυξη του Beyond Edge

Η GIGABYTE, η κορυφαίος κατασκευαστής computer hardware, παρουσίασε το νέο της όραμα για την τεχνητή νοημοσύνη, BEYOND EDGE, GIGABYTE EVENT. Αξιοποιώντας τη δυναμική της παρουσίασης LEADING EDGE στην έκθεση COMPUTEX, η καινοτομία αυτή χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία Beyond Boundaries, Beyond the Device και Beyond Performance, και περιλαμβάνει πλατφόρμες με δυνατότητα AI, εξωτερικές GPU με AI, AI gaming laptop με μητρικές κάρτες και συστήματα που εισάγουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή χρήση των υπολογιστών.

Το Beyond Boundaries φέρνει το Scalable AI στην αιχμή της τεχνολογίας

Το AI TOP Ecosystem συνδυάζει επεκτάσιμο υλικό με το λογισμικό AI TOP Utility, υποστηρίζοντας πλέον προηγμένες αρχιτεκτονικές όπως το Mixture of Experts (MoE). Αυτή η ενιαία λύση, που περιλαμβάνει τα AI TOP 100 και AI TOP 500, επιτρέπει σε προγραμματιστές, ερευνητές και επιχειρήσεις να δημιουργούν, να τελειοποιούν και να εκτελούν τοπικά συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλα μοντέλα με έως και 685 δισεκατομμύρια παραμέτρους.

Για να καταστεί προσβάσιμη η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα, το AI TOP ATOM ένας προσωπικός υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτείται από το NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, επιτρέπει την αποτελεσματική ρύθμιση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από μοντέλα 70B–200B παραμέτρων, ενώ το δίκτυο NVIDIA ConnectX συνδέει δύο συστήματα για να λειτουργούν με μοντέλα έως 405 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, αξιοποιώντας μικρότερα υποσύνολα ενεργών παραμέτρων, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη γνώση των μεγαλύτερων μοντέλων.

Η σειρά AORUS AI BOX, οι eGPU που βασίζονται στην αρχιτεκτονική NVIDIA Blackwell, προσφέρει επιτάχυνση plug-and-play για laptop. Το κορυφαίο AORUS RTX 5090 AI BOX προσφέρει κορυφαία απόδοση στο gaming, τη δημιουργία περιεχομένου και τις προηγμένες εφαρμογές AI, ενώ το νέο AORUS RTX 5060 Ti AI BOX προσφέρει μια πιο lightweight λύση με συμπαγή, φορητό σχεδιασμό που το καθιστά μια εύκολη αναβάθμιση για το ultrabook, επιτρέποντας gaming σε 1080p και καθημερινές εργασίες AI.

Beyond Device: Διαμορφώνοντας την νέα εποχή των AI PC

Τα 2025 AI gaming laptops της GIGABYTE ενσωματώνουν RTX AI, Copilot+ PC και τον αποκλειστικό AI Agent GiMATE, με τα GiMATE Creator και GiMATE Coder. Το GiMATE Coder παρέχει έξυπνες προτάσεις και Smart Completion σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python, JavaScript και C++. Ενσωματώνεται με το Visual Studio Code, επιτρέποντας στους χρήστες να προγραμματίζουν με τον ίδιο ρυθμό. Το GiMATE Coder προσφέρει επίσης διόρθωση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο και αναδιαμόρφωση με βάση το περιβάλλον, ανεβάζοντας την εμπειρία προγραμματισμού σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Η σειρά περιλαμβάνει την κορυφαία σειρά ΑΙ μητρικών AORUS MASTER Series, το εξαιρετικά λεπτό GIGABYTE AERO X16 για πολλαπλές εργασίες AI και τη GAMING Series, GAMING A16 PRO, GAMING A18 και GAMING A16, που συνδυάζουν ισχύ και φορητότητα.

Beyond Performance: Εκεί όπου η ισχύς συναντά την ευφυΐα

Η σειρά AORUS X870 X3D, η πρώτη μητρική στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επεξεργαστές X3D, διαθέτει λειτουργία X3D Turbo Mode 2.0, υποστήριξη DDR5 9000+ MT/s και σχεδιασμό EZ-DIY νέας γενιάς για μια έξυπνη εμπειρία. Με την υποστήριξη του Dynamic AI Overclocking Model που έχει εκπαιδευτεί σε big data, η λειτουργία X3D Turbo Mode 2.0 αναλύει και βελτιστοποιεί συνεχώς κάθε CPU σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας έως και 25% υψηλότερη απόδοση στα παιχνίδια και 14% αύξηση στην απόδοση σε multi-threaded workloads σε σχέση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Τα μοντέλα περιλαμβάνουν τις X870E AORUS MASTER X3D ICE, X870E AORUS PRO X3D ICE, X870E AORUS ELITE X3D και X870E AORUS ELITE X3D ICE, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσουν το κορυφαίο μοντέλο X870E AORUS XTREME AI TOP X3D και το X870E AERO X3D WOOD με ξύλινη επένδυση.

Τέλος, το AORUS PRIME 5 είναι ένα σύστημα desktop υψηλής απόδοσης, εξοπλισμένο με επεξεργαστή AMD Ryzen 7 9800X3D και κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5080. Το AORUS PRIME 5 διαθέτει μια καινοτόμο τεχνολογία ψύξης και ανεμιστήρα που παρέχει έως και 89% μεγαλύτερη πίεση αέρα και 42% μεγαλύτερη ροή αέρα.

Όλες αυτές οι καινοτομίες ενσωματώνουν μια ενιαία φιλοσοφία: «Beyond Edge». Από cloud servers έως AI PCs, και από προηγμένες πλατφόρμες για gamers έως ολοκληρωμένα συστήματα για δημιουργούς, η GIGABYTE συνεχίζει να ηγείται σε όλο το φάσμα της πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: GIGABYTE EVENT.