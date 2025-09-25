5ο Electric + Micro Mobility FORUM & EXPO: Charge into the future!

Το μεγαλύτερο event στην Ελλάδα για την ηλεκτροκίνηση και τo micromobility επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά, ανανεωμένο, σε νέο χώρο και με ακόμα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα! Το Electric + Micro Mobility Forum αισίως συμπληρώνει μισή δεκαετία ζωής και το «γιορτάζει» με διεξαγωγή ενός διπλού event, με αποκορύφωμα την μεγαλύτερη έκθεση ηλεκτροκίνησης της πόλης στην καρδιά της Αττικής, στο καταπράσινο Πεδίον του Άρεως, με πολλά EVs, electric test-rides και happenings, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής.

Νέα μοντέλα της αγοράς ηλεκτροκίνησης, κάθε είδους και τύπου, αυτοκίνητα, microcars, ηλεκτρικά βαν και επαγγελματικά οχήματα, hybrids, ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, όλα θα βρίσκονται εκεί, συγκεντρωμένα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Πεδίου του Άρεως, για να τα δείτε από κοντά, να μαθετε περισσότερα γι’αυτά και να τα δοκιμάσετε! Φυσικά δεν θα απουσιάζουν οι λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχήματων, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης και την καθημερινότητά μας, πλέον, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις δυνατότητές τους!

Παράλληλα, το καθιερωμένο Forum, το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό στον κλάδο των Μεταφορών και της Ηλεκτροκίνησης, θα συγκεντρώσει για άλλη μια χρονιά θεσμικούς φορείς, στελέχη της αγοράς και opinion-makers, ώστε να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος γύρω από το μέλλον των βιώσιμων μετακινήσεων.

Test e–rides:

Οι επισκέπτες τoυ event, όπως κάθε χρόνο, θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν κορυφαία ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια της αγοράς, σε ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές, ώστε να ζήσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία της μικροκινητικότητας και των εναλλακτικών μετακινήσεων!

Οδική ασφάλεια:

Με τη μικροκινητικότητα στο προσκήνιο ως λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, η οδική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα και μέσα από το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις για την ασφαλή οδήγηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών, ενώ τυχεροί παρευρισκόμενοι θα κερδίσουν ποδηλατικά κράνη και λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας!

Workshops:

Έχετε απορίες για τα ηλεκτρικά οχήματα και τη φόρτιση; Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι expertsτης ηλεκτροκίνησης θα προσφέρουν γνώσεις, πληροφορίες και θα απαντούν στις ερωτήσεις σας, σε τακτικά workshop sessions!

Conference: 7 Οκτωβρίου – Divani Caravel Hotel

Expo: 10-12 Οκτωβρίου – Πεδίον του Άρεως (Άγαλμα Β. Κωνσταντίνου)

Εγγραφή και είσοδος ελεύθερη, εδώ

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης:

Παρασκευή 10/12 : 18.00-21.00

18.00-21.00 Σάββατο 11/12 : 11.00-21.00

11.00-21.00 Κυριακή 12/12: 11.00-20.00