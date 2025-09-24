Ηλίας Ευσταθίου, Financials.gr: Επιχειρηματικά δεδομένα, ελεύθερα για όλους

Ο Ηλίας Ευσταθίου, Δημιουργός του Financials.gr, μιλάει στο BizNow για τη νέα, καινοτόμο πλατφόρμα του, ένα εργαλείο που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσφέρει ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία περισσότερων από 160.000 ελληνικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ).

Όπως αναφέρει, το Financials.gr δημιουργήθηκε για να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για διαφάνεια και εύχρηστα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης, παρέχοντας δομημένη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε επαγγελματίες, ερευνητές και επενδυτές.

Με έμφαση στην ταχύτητα, την ακρίβεια και τη χρηστικότητα, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας απαραίτητος πόρος για ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Ποια ήταν η αφετηρία και το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του Financials.gr και πώς εκτιμάτε τη σημασία των ανοικτών χρηματοοικονομικών δεδομένων για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα;

Ως Product Manager στο χώρο της τεχνολογίας και των πληρωμών, χρειαζόμουν συνεχώς να αξιολογώ πιθανούς συνεργάτες ή να αναλύω τον ανταγωνισμό. Αναζητούσα συχνά εταιρείες στο website του ΓΕΜΗ, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Πάντα μου έλειπε, όμως, μια πιο γρήγορη και εύκολη αναζήτηση.

Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών στο ranking των αποτελεσμάτων, θα έβρισκα γρηγορότερα την εταιρεία που έψαχνα. Μια ταξινόμηση π.χ. βάσει τζίρου θα έφερνε μεγάλες εταιρείες ψηλότερα.

Το θεμελιώδες εμπόδιο ήταν ότι όλα τα οικονομικά δεδομένα ήταν «κλειδωμένα» μέσα σε χιλιάδες PDF ισολογισμών, ακατάλληλα για αυτοματοποιημένη ανάλυση.

Το εμπόδιο αυτό το γκρέμισαν τα μοντέλα ΑΙ του 2025. Μου δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να «διαβάσω», αυτόματα, και να κατανοήσω μαζικά ισολογισμούς.

Οι περισσότερες από 160.000 κεφαλαιουχικές εταιρείες της Ελλάδας (όλες οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) προβλέπεται ότι ανοίγουν τα χρηματοοικονομικά τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί (πελάτες, προμηθευτές, υπάλληλοι, υποψήφιοι υπάλληλοι, επενδυτές, κ.α.). Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι ένα γρήγορο και ελεύθερο ευρετήριο χρηματοοικονομικών θα ήταν χρήσιμο.

Το Financials.gr αξιοποιεί τα Ανοικτά Δεδομένα του ΓΕΜΗ και σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την καθημερινή ανανέωση της βάσης δεδομένων. Ποια τεχνολογική υποδομή και ποιες διαδικασίες εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ταχύτητα της πλατφόρμας;

Ασχολούμαι επαγγελματικά με την Πληροφορική πάνω από εικοσαετία, αλλά οι εξελίξεις στα μοντέλα ΑΙ του τελευταίου έτους με άφησαν άφωνο! Πλέον ένας ιδιώτης μπορεί να επεξεργαστεί με αξιοπιστία εκατοντάδες χιλιάδες ισολογισμούς, όλων των μεγεθών και τύπων, με ελάχιστο κόστος. Μέτρησα την ακρίβεια των μοντέλων ΑΙ στην εξαγωγή οικονομικών μεγεθών και την είδα να εκτοξεύεται: 95% τον Ιανουάριο του 2025, 98% τον Μάρτιο, περισσότερο από 99% τον Μάιο. Τέτοια ποσοστά ήταν επιστημονική φαντασία πριν ένα χρόνο. Αυτό μας δίνει πρόσβαση σε πληροφορία που παλαιότερα ήταν προνόμιο μόνο μεγάλων οργανισμών.

Πίσω από το Financials.gr υπάρχει μία αυτόματη 24ωρη «γραμμή παραγωγής», η οποία ξεκινά με άντληση νέων αρχείων και νέων εταιρειών από το ΓΕΜΗ, συνεχίζεται με τον εντοπισμό ισολογισμών (και του έτους που αφορούν), ακολουθεί η επεξεργασία με ΑΙ για την εξαγωγή των οικονομικών μεγεθών, οι αριθμοί έπειτα περνούν από αυτόματους και ημι-αυτόματους έλεγχους ποιότητας, και ο κύκλος ολοκληρώνεται με την ανανέωση του γρήγορου ευρετηρίου (τεχνολογίας Typesense), το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο website Financials.gr.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες που διαφοροποιούν το Financials.gr από τις επίσημες πλατφόρμες και άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων στην Ελλάδα;

Πέντε χαρακτηριστικά διαφοροποιούν το Financials.gr από άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων:

Ταχύτητα Αναζήτησης: 160.000+ κεφαλαιουχικές εταιρείες και 300.000+ ισολογισμοί με Φίλτρα Άμεσης Απόκρισης, που περιλαμβάνουν αναζήτηση με οικονομικά μεγέθη, με keywords, και τα «κλασικά» Επωνυμία-Κλάδος-Γεωγραφία.

Άμεση Σύγκριση: Με ένα κλικ ταξινομείς χιλιάδες εταιρείες βάσει τζίρου, ανάπτυξης, κερδοφορίας ή περιουσιακών στοιχείων. Στο ΓΕΜΗ μπορείς να βρεις τον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Στο Financials.gr μπορείς, με δύο κλικ, να βρεις την πιο κερδοφόρα εταιρεία από τις 5.000 του κλάδου της.

Καθημερινή Ανανέωση Δεδομένων.

Πρόσβαση από Παντού: Σχεδιασμός «Mobile-first» για πρόσβαση είτε στο γραφείο είτε στο κινητό.

100% Δωρεάν και Ανοιχτό: Καμία εγγραφή, κανένας περιορισμός, ελεύθερο σε όλους.

Πώς διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι συλλέγονται και αναλύονται μεγάλα σύνολα πληροφοριών για τις ελληνικές εταιρείες; Υπάρχουν όρια ή προκλήσεις στη διαχείριση αυτών των δεδομένων;

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του σχεδιασμού, γιατί εκτός από ΑΕ και ΕΠΕ επεξεργάζομαι και ΙΚΕ, που αποτελούν δημοφιλές όχημα για μικρά μονοπρόσωπα σχήματα.

Το Financials.gr δεν ασχολείται με τους μετόχους, τους διοικητές ή τους υπαλλήλους μιας εταιρείας. Επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία του νομικού προσώπου. Δεν επεξεργάζεται τηλέφωνα ή email ή ακριβείς διευθύνσεις, που στα μικρά σχήματα μπορεί να ταυτίζονται με κάποιου φυσικού προσώπου.

Η συνεργασία με τη Google για το ΑΙ μοντέλο Gemini είναι δομημένη με τέτοιους όρους που διασφαλίζει ότι κανένα ευαίσθητο στοιχείο από τους ισολογισμούς, όπως ΑΦΜ λογιστών, δεν αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται. Όλα αυτά περιγράφονται με απόλυτη διαφάνεια στα νομικά κείμενα του Financials.gr και, φυσικά, οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση της εταιρείας του.

Τι απήχηση έχει μέχρι στιγμής το Financials.gr στους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους (π.χ. αναλυτές, επενδυτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και ποια παραδείγματα αξιοποίησης της πλατφόρμας έχετε εντοπίσει;

Ήδη από πολύ νωρίς το Financials.gr είχε απήχηση σε τρεις κατηγορίες επαγγελματιών:

Στελέχη B2B Πωλήσεων & Marketing που επιθυμούν να εμπλουτίσουν βάσεις υποψήφιων πελατών με στοιχεία τζίρου, κερδοφορίας, ρυθμού ανάπτυξης, ή ενδιαφέρονται για νεοιδρυθείσες εταιρείες, ή για εταιρείες με πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς. Ένας αναλυτής πωλήσεων μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να δημιουργήσει μια λίστα με όλες τις ΙΚΕ στον κλάδο της Πληροφορικής στην Αττική που είχαν πάνω από 20% μέση αύξηση τζίρου. Αυτή είναι μια λίστα εξαιρετικά στοχευμένων, πιθανών πελατών που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί τόσο εύκολα.

Επιχειρηματίες, οι οποίοι ερευνούν τον ανταγωνισμό και ενδιαφέρονται για τη θέση τους στον κλάδο τους. Και επιχειρηματίες που αναζητούν παρόμοιες ή συμπληρωματικές εταιρείες για συνέργειες. Ένας επιχειρηματίας μπορεί εύκολα να συγκρίνει το περιθώριο κέρδους της εταιρείας του με αυτό των 10 κυριότερων ανταγωνιστών του στην περιοχή του.

Αναλυτές, Πανεπιστημιακούς, Δημοσιογράφους Οικονομικού Ρεπορτάζ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για κλαδικές ή γεωγραφικές μελέτες. Ένας οικονομικός δημοσιογράφος μπορεί να μελετήσει τη μέση ανάπτυξη τζίρου των εταιρειών Πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα μετά την πανδημία.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Financials.gr; Σχεδιάζετε νέες λειτουργίες, συνεργασίες ή διεύρυνση του πεδίου κάλυψης;

Η πιο άμεση και ισχυρή ζήτηση που έχουμε εντοπίσει είναι για ευκολότερη εξαγωγή δεδομένων και διασύνδεση με συστήματα CRM έτσι ώστε το Financials.gr να εξελιχθεί σε κομμάτι της ροής εργασίας των τμημάτων πωλήσεων και marketing.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα ή πρόκληση για την καθιέρωση πλατφορμών ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα;

Τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τις κοινωνίες που τα υιοθετούν. Η «ανωνυμοποίηση» δεδομένων αποτελεί πρόκληση. Αυτό όμως μας θυμίζει ότι δεδομένα που ΔΕΝ χρειάζονται ανωνυμοποίηση (π.χ. δεδομένα καιρού, κυβερνητικές δαπάνες, εταιρικά χρηματοοικονομικά δεδομένα) μπορούν και πρέπει να είναι ανοιχτά.

Το όραμά μου για το Financials.gr είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κομμάτι αυτού του παζλ, ανοίγοντας την πρόσβαση σε κρίσιμη επιχειρηματική πληροφορία για κάθε επαγγελματία και κάθε ερευνητή στην Ελλάδα.