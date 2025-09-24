Η Revolut εγκαινιάζει τα κεντρικά της γραφεία

Η Revolut, ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), εγκαινίασε σήμερα τα νέα της κεντρικά γραφεία στο Canary Wharf του Λονδίνου. Αυτή η στρατηγική κίνηση ενισχύει την εδραίωση της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το όραμά της να καταστεί ο κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Η Revolut έχει ισχυροποιήσει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανακοινώνοντας σήμερα ότι έχει ξεπεράσει τα 65 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα για τον στόχο της να φτάσει τους 100 εκατομμύρια πελάτες, προσδοκώντας να πετύχει αυτό το ορόσημο έως τα μέσα του 2027, καθώς και να εισέλθει σε περισσότερες από 30 νέες αγορές έως το 2030.

Για να εξασφαλίσει αυτή την ανάπτυξη, η Revolut δεσμεύεται να επενδύσει 11,5 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, ποσό που θα συμβάλει στη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση για καθιερωμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως 3,4 δισ. ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1 δισ. ευρώ για τον κεντρικό της κόμβο στη Δυτική Ευρώπη, τη Γαλλία, και 425 εκατ. ευρώ για την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις θα οδηγήσουν επίσης σε περαιτέρω ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και σε εκκινήσεις σε νέες αγορές στη Λατινική Αμερική, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τη Μέση Ανατολή.

Ο Nik Storonsky, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Revolut, δήλωσε: «Η αποστολή μας ήταν πάντα να απλοποιήσουμε τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για τους πελάτες μας, και το όραμά μας να γίνουμε η πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα στον κόσμο εκφράζει απόλυτα αυτόν τον στόχο. Από τη βάση μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε αναπτυχθεί και εξυπηρετούμε πλέον πάνω από 65 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Τα σημερινά εγκαίνια της νέας παγκόσμιας έδρας μας στο Λονδίνο σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής για εμάς. Η νέα έδρα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μελλοντική προώθηση της ανάπτυξής μας προς το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων πελατών.»

Όπως διατυπώθηκε στις κεντρικές εισηγήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το όραμα της Revolut για παγκόσμια ανάπτυξη βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: διεθνής επέκταση, καινοτομία προϊόντων, συνεχής ανάπτυξη του Revolut Business και στρατηγικές συνεργασίες που αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς.

Διεθνής επέκταση – Σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο σε βασικές περιοχές:

Λατινική Αμερική: Η Revolut αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της ως τράπεζα στο Μεξικό στις αρχές του επόμενου έτους και συνεχίζει να προωθεί τα σχέδιά της για είσοδο στην Κολομβία και την Αργεντινή , με μια περαιτέρω αίτηση για τραπεζική άδεια να βρίσκεται σε εξέλιξη για το 2025.

APAC : Έχοντας εξασφαλίσει άδεια υπηρεσιών πληρωμών τον Απρίλιο του 2025, η Revolut προετοιμάζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ινδία. Η εταιρεία έχει επίσης εγκαταστήσει ένα νέο παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο στις Φιλιππίνες, μια στρατηγική κίνηση για την υποστήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων της σε όλες τις ζώνες ώρας, και βρίσκεται επίσης στη διαδικασία απόκτησης περαιτέρω αδειών στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία .

Αφρική και Μέση Ανατολή: Η Revolut κάνει την πρώτη της προσπάθεια στην Αφρική, ξεκινώντας από τη Νότια Αφρική , και πρόσφατα της χορηγήθηκε άδεια υπηρεσιών πληρωμών αρχής γενομένης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , καθώς η εταιρεία αρχίζει να επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή.

Η Revolut κάνει την πρώτη της προσπάθεια στην Αφρική, ξεκινώντας από τη , και πρόσφατα της χορηγήθηκε άδεια υπηρεσιών πληρωμών αρχής γενομένης στα , καθώς η εταιρεία αρχίζει να επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή. Ευρώπη: Τον Μάιο, η Revolut ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας έδρας για τη Δυτική Ευρώπη στο Παρίσι, παράλληλα με σχέδια για την υποβολή αίτησης για άδεια τραπεζικής λειτουργίας στη Γαλλία. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας υποκαταστημάτων στην Πορτογαλία και το Βέλγιο το 2025.

Καινοτομία Προϊόντων – Ο Vlad Yatsenko, CTO και συνιδρυτής της Revolut, και η Tara Massoudi, Γενική Διευθύντρια Premium Προϊόντων, παρουσίασαν το όραμα της εταιρείας για τα προϊόντα της και τη διαδικασία ανάπτυξής τους, επισημαίνοντας την ευρύτερη επέκταση σε προηγμένους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ιδιωτική τραπεζική. Αυτή η στρατηγική εστίαση στην καινοτομία και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παγκόσμιου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος είναι αυτό που διατηρεί τη Revolut στην κορυφή της αγοράς, με 65 εκατομμύρια πελάτες να χρησιμοποιούν σήμερα τα καινοτόμα προϊόντα της, για την επεξεργασία άνω του ενός δισεκατομμυρίου συναλλαγών κάθε μήνα.

Η επέκταση του Revolut Business – Το Revolut Business συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των επαγγελματικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο Γενικός Διευθυντής του Revolut Business James Gibson ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα έφτασε πρόσφατα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσια έσοδα. Σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τμήματος εκκαθάρισης συναλλαγών της πλατφόρμας, το οποίο επεξεργάζεται πλέον πάνω από 4 εκατομμύρια μηνιαίες πληρωμές για εμπόρους, το Revolut Business έχει εδραιώσει τη θέση του ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο B2B των fintech.

Στρατηγικές συνεργασίες – Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της παγκόσμιας συνεργασίας της Revolut με τη νέα ομάδα Audi F1, ο διευθυντής της ομάδας Jonathan Wheatley ανέβηκε στη σκηνή με τον Διευθυντή Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ της Revolut Antoine Le Nel, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το μέλλον της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την έκδοση ειδικών καρτών με κοινή επωνυμία.