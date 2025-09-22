Weekly Telecom: Ο Ντράγκι περιγράφει το πρόβλημα, ο Πιερρακάκης εξάγει την τεχνογνωσία!

Η περασμένη εβδομάδα έφερε στο προσκήνιο δύο διαφορετικές «καρτέλες αξιολόγησης» για την Ευρώπη, έναν χρόνο μετά την παρουσίαση της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι η ήπειρος βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση, αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες ευπάθειες -και με την εύστοχη τοποθέτηση ότι πρόκειται για ένα ξεθωριασμένο αναπτυξιακό μοντέλο- ενώ η Κομισιόν πανηγυρίζει για επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ◆ Διαλέγετε και παίρνετε διότι ο καθένας σερβίρει τη δική του οπτική και είναι γνωστό ότι αλήθεια και πολιτική είναι δύο έννοιες αντιστρόφως ανάλογες ◆ Και καθώς η Ευρώπη ψάχνει τον βηματισμό της, ο κώδωνας του κινδύνου για το ψηφιακό χάσμα χτυπά όλο και πιο δυνατά, με τη Vodafone να προτείνει τέσσερις βασικές δράσεις για την αποκατάσταση της ανάπτυξης, τονίζοντας πως οι ελλείψεις σε δεξιότητες και υποδομές συνιστούν στρατηγική παθογένεια για την οικονομία και τη δημοκρατία ◆ Η «διάγνωση» της Vodafone είναι εύστοχη: το ψηφιακό χάσμα δεν είναι πλέον μια απλή ρωγμή, αλλά ένα τεκτονικό ρήγμα που διαπερνά την ευρωπαϊκή κοινωνία

