ΟΤΕ: Κλείνει κύκλος 28 ετών παρουσίας στο εξωτερικό με την πώληση της TKRM στη Ρουμανία

Ο ΟΤΕ κλείνει το κεφάλαιο των διεθνών του επενδύσεων, που ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια με την εξαγορά ποσοστού στην Telecom Serbia, με την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) έναντι, όπως ανακοινώθηκε χθες, 70 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου, με το τίμημα να υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κατά το κλείσιμο – όπως καθαρός δανεισμός, κεφάλαιο κίνησης και λοιπά έξοδα ή προβλέψεις. Μετά την ολοκλήρωση, τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους, μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Για την αποχώρηση από τη ρουμανική αγορά, η διοίκηση του ΟΤΕ υπέγραψε δύο δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania και τη Digi Romania. Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος και μέρος του χαρτοφυλακίου σταθμών βάσης κινητής. Παράλληλα, ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το μερίδιό του στην TKRM – δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση επτά μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații – αφαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που θα περάσουν στη Digi.

«Η συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου και δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κώστας Νεμπής.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του ΟΤΕ, η TKRM διαθέτει 3.426.613 συνδρομητές και έσοδα 122,2 εκατ. ευρώ (έναντι συνολικών εσόδων του ΟΤΕ 1.792,1 εκατ. ευρώ). Τα EBITDA της ήταν αρνητικά, στα 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο Όμιλος ΟΤΕ εμφάνισε συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA 657,7 εκατ. ευρώ. Η πώληση εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η παρουσία του ΟΤΕ στη Ρουμανία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1998 με την απόκτηση του 35% της RomTelecom (σταθερή τηλεφωνία). Τον Μάιο του 2000 λειτούργησε η Cosmorom, θυγατρική κινητής τηλεφωνίας της RomTelecom, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε TKRM. Από την εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας ο ΟΤΕ αποχώρησε το 2021.

Η διεθνής εξάπλωση του ΟΤΕ είχε ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα. Τον Ιούνιο του 1997 απέκτησε το 20% της Telecom Serbia – η πρώτη εξαγορά τηλεπικοινωνιακού παρόχου εκτός Ελλάδας – από την οποία αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2012.

Τον Μάρτιο του 1998 αγόρασε το 90% της Armentel στην Αρμενία, από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2006.

Στην Αλβανία, τον Αύγουστο του 2000 η Cosmote απέκτησε το 85% της μοναδικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC, ενώ τον Μάρτιο του 2009 αύξησε το ποσοστό της κατά 12,6%. Η AMC πουλήθηκε το 2019.

Στη Βουλγαρία, στις αρχές του 2001, ο ΟΤΕ απέκτησε άδεια για δεύτερο δίκτυο κινητής και ίδρυσε την Cosmo Bulgaria Mobile – Globul, η οποία πωλήθηκε το 2013 στον νορβηγικό όμιλο Telenor.

Η παρουσία του ΟΤΕ εκτάθηκε ακόμη και στην ΠΓΔΜ: το 2001 αγόρασε τη δεύτερη άδεια κινητής, ιδρύοντας την MTS (Mobile Telecommunication Services), μετέπειτα Cosmofone, την οποία πούλησε το 2019, μετά την είσοδο της Deutsche Telekom στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς η γερμανική εταιρία συμμετείχε στον ανταγωνιστή της.