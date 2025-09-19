Close Menu
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

Infocom Today #135: Το όραμα της ΤΝ, η εφαρμογή και η πρόκληση του ψηφιακού χάσματος!

infocom

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 135ο κατά σειρά!

Σήμερα: Το όραμα της ΤΝ, η εφαρμογή και η πρόκληση του ψηφιακού χάσματος!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, όσο και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

 

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News

Infocom Today
SmartTalks

