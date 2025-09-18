Η αγορά της ΑΙ αγγίζει το 1,5 τρισ. με πορεία προς τα 2 τρισ. έως το 2026

Σε μια σαφή ένδειξη της αδιαμφισβήτητης δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης, οι παγκόσμιες δαπάνες για τη συγκεκριμένη τεχνολογία προβλέπεται να αγγίξουν το εντυπωσιακό ποσό του 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων εντός του 2025, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Gartner. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν τις συνολικές δαπάνες πάνω από το όριο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη διαρκή ζήτηση για εφαρμογές AI, η οποία με τη σειρά της ωθεί σε εκτεταμένες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών πληροφορικής, καθώς και στην προοδευτική ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε καταναλωτικά προϊόντα όπως τα smartphones και οι υπολογιστές.

Η βάση αυτής της πρόβλεψης, όπως αναφέρει ο John-David Lovelock, αντιπρόεδρος και αναλυτής στην Gartner, είναι η παραδοχή για τη συνέχιση των επενδύσεων στην επέκταση των υποδομών που είναι απαραίτητες για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, διεθνώς γνωστοί ως hyperscalers, ηγούνται αυτής της προσπάθειας, αυξάνοντας συστηματικά τις επενδύσεις τους σε κέντρα δεδομένων (data centers). Τα κέντρα αυτά εξοπλίζονται με εξειδικευμένο υλικό (hardware) και, κυρίως, με Μονάδες Επεξεργασίας Γραφικών (GPUs), που είναι βελτιστοποιημένα για τις απαιτητικές υπολογιστικές ανάγκες της AI, επιτρέποντας την κλιμάκωση των σχετικών υπηρεσιών.

Το επενδυτικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο, έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά πέρα από τους παραδοσιακούς τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ. Στην αγορά εισέρχονται δυναμικά εταιρείες από την Κίνα καθώς και νέοι, εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών AI μέσω υπολογιστικού νέφους, διαμορφώνοντας ένα πιο πολυσύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρόσθετη ώθηση στις παγκόσμιες δαπάνες, σύμφωνα με τον Lovelock, προσφέρει η σταθερή ροή επενδύσεων από venture capital, τα οποία συνεχίζουν να στηρίζουν καινοτόμες εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας από τους τομείς που παρουσιάζουν την πλέον εντυπωσιακή ανάπτυξη είναι αυτός των servers που είναι βελτιστοποιημένοι για εφαρμογές AI. Η σχετική δαπάνη αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, φτάνοντας ένα ποσό που προσεγγίζει τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αναλυτής της Gartner τονίζει το μέγεθος αυτής της μεταβολής, σημειώνοντας ότι μέχρι το 2027 ή το 2028, το συνολικό ποσό που θα έχει δαπανηθεί για αυτού του είδους τους servers θα ξεπεράσει το σύνολο των χρημάτων που έχουν επενδυθεί ιστορικά στους παραδοσιακούς servers, οι οποίοι σήμερα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά σχεδόν όλων των ψηφιακών συστημάτων παγκοσμίως.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, όπως επισημαίνει ο Lovelock, ότι οι επενδύσεις σε servers για την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (generative AI) αποτελούν μια εντελώς νέα και πρόσθετη κατηγορία δαπάνης. Οι επενδύσεις αυτές δεν αντικαθιστούν ούτε «κανιβαλίζουν» τις υφιστάμενες αγορές παραδοσιακών servers. Ο αριθμός των servers που αγοράζουν οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις λιανικής ή οι ίδιοι οι hyperscalers για τις βασικές τους λειτουργίες παραμένει αμετάβλητος. Οι εξειδικευμένοι servers για generative AI αντιπροσωπεύουν μια νέα αγορά, η οποία προστίθεται στις υπάρχουσες χωρίς να τις υποκαθιστά.

Στο καταναλωτικό μέτωπο, σε κατηγορίες προϊόντων όπως οι προσωπικοί υπολογιστές με δυνατότητες AI (AI PCs), παρατηρείται ένα διαφορετικό φαινόμενο. Οι λειτουργίες AI είναι πλέον συχνά ενσωματωμένες στις συσκευές και, κατά συνέπεια, «πωλούνται μαζί με το προϊόν» αντί να αποτελούν μια ξεχωριστή επιλογή του καταναλωτή. Ο αγοραστής ενός νέου υπολογιστή συνήθως δεν αναζητά ενεργά μια συσκευή βελτιστοποιημένη για AI, αλλά επιλέγει το καλύτερο διαθέσιμο μοντέλο για τα χρήματα που διαθέτει, το οποίο πλέον περιλαμβάνει τέτοιες δυνατότητες ως μέρος του βασικού εξοπλισμού. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα smartphones, τα οποία πωλούνται σήμερα με ενσωματωμένες λειτουργίες AI, παρότι, όπως διευκρινίζεται, «οι χρήστες δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν τίποτα με αυτές αυτή τη στιγμή».

Αυτή η διάχυση της τεχνολογίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται αναπόφευκτη. Ο Lovelock υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να παραμείνουν στο περιθώριο, όπως δεν είχαν τη δυνατότητα να αγνοήσουν την έλευση του διαδικτύου ή του υπολογιστικού νέφους. Η συζήτηση για το «αν» θα επικρατήσει η AI έχει παρέλθει. Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2028, θα είναι σχεδόν αδύνατο να αγοράσει κανείς τηλέφωνο, υπολογιστή ή tablet που να μην έχει ενσωματωμένη την παραγωγική AI στο λειτουργικό του σύστημα, καθώς αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε προϊόντος.

Τέλος, ο αναλυτής της Gartner απευθύνει μια σαφή προειδοποίηση σε όσους θεωρούν ότι η ενασχόληση με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναβληθεί. Η αντίληψη ότι η generative AI μπορεί να «τεθεί σε δεύτερη μοίρα» λόγω άλλων προτεραιοτήτων κρίνεται πλέον μη λειτουργική. Το επίπεδο αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά και την τεχνολογία δεν είναι παροδικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το τρέχον επίπεδο αβεβαιότητας είναι ακριβώς το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να συνηθίσουμε για τα επόμενα τρία χρόνια», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσαρμοστικότητα και διαρκή εγρήγορση.