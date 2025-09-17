Οι leaders δίνουν ραντεβού στο Cisco Connect Greece 2025 – Δωρεάν εγγραφή!

Στις 2 Οκτωβρίου 2025, στο Cisco Connect Greece 2025, το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα γίνει ο τόπος συνάντησης της στρατηγικής με την τεχνολογία στην Ελλάδα. Το συνέδριο απευθύνεται στην ηγετική ομάδα που λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, στους οραματιστές που σχεδιάζουν το αύριο και στους experts που υλοποιούν τις λύσεις με ασφάλεια. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αντλήσετε τις λύσεις και τις ιδέες που θα απογειώσουν τη στρατηγική σας, να δικτυωθείτε με κορυφαία στελέχη της αγοράς και να καθορίσετε την ατζέντα της επόμενης ημέρας για τον οργανισμό σας!

Το Cisco Connect Greece 2025 θα αποτελέσει μια ζωντανή, διαδραστική πλατφόρμα, όπου η γνώση θα γίνει πράξη. Είναι μια πρόσκληση να αφήσετε για λίγο το γραφείο σας και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον γεμάτο έμπνευση και ουσία. Θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε πρόσωπο με πρόσωπο με τους επικεφαλής πίσω από τις τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο, να παρακολουθήσετε live demonstrations σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και να αναλύσετε πραγματικά case studies που αποδεικνύουν τι είναι εφικτό, όχι σε ένα μακρινό εργαστήριο, αλλά εδώ, στην ελληνική αγορά. Στόχος του συνεδρίου είναι να φύγετε έχοντας στα χέρια σας έναν προσωπικό «οδικό χάρτη», με απτές στρατηγικές έτοιμες προς υλοποίηση.

Η ατζέντα του συνεδρίου εμβαθύνει στις δυνάμεις που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις. Θα αναλυθεί το Network Platform Experience, εξετάζοντας πώς το δίκτυο μετατρέπεται από απλή υποδομή σε μια ευφυή πλατφόρμα που διασφαλίζει την απρόσκοπτη υβριδική εργασία και παρέχει άψογες ψηφιακές εμπειρίες στους πελάτες σας. Παράλληλα, θα εξερευνηθεί το AI-Ready Data Center, η επόμενη γενιά υποδομών που δεν αποθηκεύουν απλώς δεδομένα, αλλά τα αξιοποιούν προληπτικά. Θα παρουσιαστεί, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί λειτουργίες, βελτιστοποιεί την κατανάλωση πόρων και γίνεται ο κινητήρας για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στον πυρήνα της ψηφιακής εποχής βρίσκονται η ασφάλεια και η προσαρμοστικότητα. Για τον λόγο αυτό, η εστίαση θα στραφεί στο AI-Enhanced Security – Digital Resilience, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει αδιαπέραστη ψηφιακή ανθεκτικότητα. Θα συζητηθεί η μετάβαση από την απλή αντίδραση στην προληπτική ανίχνευση απειλών, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων και την επιχειρησιακή συνέχεια. Τέλος, θα αναλυθεί ο σχεδιασμός των Future-Proofed Workplaces, των χώρων εργασίας που λειτουργούν ως «μαγνήτης» για τα ταλέντα, και θα παρουσιαστούν τεχνολογίες που προάγουν την ισότιμη συνεργασία μεταξύ φυσικής και απομακρυσμένης παρουσίας, δημιουργώντας ένα ευέλικτο περιβάλλον που αντέχει σε κάθε μελλοντική πρόκληση.

Η αξία του συνεδρίου, όμως, δεν εξαντλείται στο περιεχόμενό του. Η πραγματική δύναμη πηγάζει από τους ανθρώπους. Εδώ, θα έχετε την ευκαιρία για ουσιαστικό networking με επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και μοιράζονται τις ίδιες φιλοδοξίες. Το Cisco Connect Greece 2025 δεν παρουσιάζει απλώς παγκόσμιες τάσεις, αλλά τις φιλτράρει και τις προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα, προσφέροντας λύσεις σχεδιασμένες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Θα ακούσετε ιστορίες επιτυχίας από την εγχώρια αγορά και θα δημιουργήσετε τις συνδέσεις που οδηγούν σε πολύτιμες συνεργασίες.

Η ψηφιακή οικονομία δεν περιμένει. Η θέση σας σε αυτήν καθορίζεται τώρα. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αλλά η αξία που θα αποκομίσετε είναι ανυπολόγιστη. Η εγγραφή είναι απαραίτητη και οι θέσεις είναι περιορισμένες, για να διασφαλιστεί η ποιότητα της εμπειρίας και της διάδρασης. Μην αφήσετε την πιο σημαντική στρατηγική απόφαση της χρονιάς στην τύχη. Αυτή είναι η στιγμή να επενδύσετε στο μέλλον, το δικό σας και της επιχείρησής σας.

Χορηγοί

Platinum: Adacom/Byte Solutions, ALEF, Cosmote Telekom, Logicom Distribution, Info Quest Technologies, Logicom Solutions, Performance Technologies/Adaptera, SmartNs, Space Hellas

Gold: Algosystems, Bewise, Cosmos Business Systems, Netcompany, Neurosoft, Uni Systems

Silver: Blend Technologies, RTEL