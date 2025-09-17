Η LG συνεργάζεται με την Octopus Energy Group στην Ευρώπη

Η LG υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με την Octopus Energy Group (Octopus Energy) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Η συνεργασία θα συνδυάσει τις προηγμένες, υψηλής απόδοσης λύσεις θέρμανσης και ψύξης της LG με την πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη της Octopus Energy, Kraken, για την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου στα κεντρικά γραφεία της Octopus Energy στο Λονδίνο. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο Thomas Yoon, επικεφαλής της LG Overseas Sales & Marketing Company, ο Charles Choi, διευθύνων σύμβουλος της LGEUK, ο Greg Jackson, ιδρυτής και CEO της Octopus Energy, και ο Tim Heal, Chief Strategy Officer της Octopus Energy.

Η Octopus Energy είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ηγούμενη της μετάβασης σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα με καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργειας. Η εταιρεία παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, ενώ πρωτοστατεί στην υιοθέτηση αντλιών θερμότητας ως βιώσιμων εναλλακτικών έναντι των λεβήτων φυσικού αερίου. Η ιδιόκτητη πλατφόρμα Kraken επιτρέπει στους καταναλωτές να βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας μέσω δυναμικής τιμολόγησης από ανανεώσιμες πηγές σε πραγματικό χρόνο. Από την ίδρυσή της το 2016, η Octopus Energy έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 30 χώρες, εξυπηρετώντας πλέον περίπου 10 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η LG και η Octopus Energy θα λανσάρουν μία κοινή λύση που θα ενσωματώνει τις υψηλής απόδοσης αντλίες θερμότητας της LG με την πλατφόρμα Kraken σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Ο συνδυασμός αυτός έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιεί τη θέρμανση και την ψύξη των κατοικιών, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές. Στο μέλλον, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη συνεργασία και σε άλλα προϊόντα και αγορές, αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα για την παροχή ακόμη μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες.

Οι υπερσύγχρονες αντλίες θερμότητας της LG αξιοποιούν θερμότητα από απόβλητες πηγές και την ενέργεια του περιβάλλοντος για να προσφέρουν κορυφαία απόδοση, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με τα συστήματα που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Χάρη στον ιδιόκτητο συμπιεστή CoreTech inverter scroll της LG, τα συστήματα εξασφαλίζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στη LG να αξιοποιήσει περαιτέρω την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της σε λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης, να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και να διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμά της στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας.

Ο Greg Jackson, ιδρυτής και CEO της Octopus Energy, δήλωσε:

«Οι αντλίες θερμότητας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καθαρής και προσιτής θέρμανσης – και η LG κατασκευάζει μερικές από τις καλύτερες της αγοράς. Συνδέοντάς τις μαζί με τις μονάδες κλιματισμού τους στην τεχνολογία Kraken, μπορούμε να τις κάνουμε ακόμη πιο οικονομικές στη χρήση, δίνοντας στα νοικοκυριά έναν εύκολο τρόπο να μειώσουν τους λογαριασμούς τους ενώ βοηθούν τον πλανήτη».

Ο Thomas Yoon, επικεφαλής της LG Overseas Sales & Marketing Company, πρόσθεσε:

«Η συνεργασία αυτή με την Octopus Energy Group αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας ανάπτυξης στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε νέες ευκαιρίες που δημιουργούν διαφοροποιημένη αξία για τους πελάτες και εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη στη διεθνή αγορά».