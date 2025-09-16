Πρόστιμο 3.000 ευρώ και αυτόφωρο για παράνομη θέαση τηλεοπτικού περιεχομένου

Βαριά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατά της τηλεοπτικής πειρατείας, με πρώτη «ηχηρή» εφαρμογή στη Σπάρτη. Ημεδαπός καλείται να πληρώσει 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για δύο παραβάσεις παράνομης θέασης τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε τη διαδικασία του αυτοφώρου και ποινικές συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν θέσει παράνομα σε λειτουργία τηλεοπτικό περιεχόμενο για δημόσια θέαση σε καφέ-μπαρ που διατηρούσαν, με το πρόστιμο σε τέτοιες περιπτώσεις να φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο κέντρο της Σπάρτης, έπειτα από καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων.

Οι τελευταίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας προβλέπουν πλέον πρόστιμα όχι μόνο για τους διακινητές αλλά και για τους τελικούς χρήστες πειρατικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, τα διοικητικά πρόστιμα ανέρχονται σε έως 1.500 ευρώ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000 ευρώ για δημόσια προβολή (π.χ. καφετέριες), ενώ οι ποινικές κυρώσεις περιλαμβάνουν φυλάκιση έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ.

Όπως φαίνεται η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους, έχοντας διαπιστώσει το τεράστιο παράνομο οικονομικό όφελος που αποκομίζουν οι πειρατικές οργανώσεις και το παράλληλο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι στους ελέγχους και την άμεση επιβολή προστίμων συμμετέχουν πλέον, εκτός από την Αστυνομία και το Λιμενικό, η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).