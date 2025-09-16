Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη πρωτοπορεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με την υποστήριξη της Dotsoft

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία με τη Dotsoft Α.Ε., υλοποιεί ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού που φέρνει την τοπική αυτοδιοίκηση πιο κοντά στο όραμα της «έξυπνης πόλης». Μέσα από μια σειρά καινοτόμων δράσεων, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύεται η ασφάλεια και αναβαθμίζεται η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Έξυπνες Στάσεις ΜΜΜ

Ο Δήμος προχωρά στην εγκατάσταση 10 έξυπνων στάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε κεντρικά σημεία. Οι στάσεις διαθέτουν:

Ψηφιακές οθόνες με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για δρομολόγια και αφίξεις.

Ηχητικές αναγγελίες και εργονομικό σχεδιασμό για ΑΜΕΑ .

. Wi-Fi, φορτιστές USB και σύγχρονο φωτισμό LED.

Αυτόνομη λειτουργία με ηλιακά πάνελ και περιβαλλοντικές ενδείξεις (π.χ. ποιότητα αέρα).

Οι στάσεις βελτιώνουν την εμπειρία μετακίνησης, ενθαρρύνουν τη χρήση των ΜΜΜ και προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Έξυπνες Διαβάσεις Πεζών

Σε 4 κομβικά σημεία του Δήμου τοποθετούνται έξυπνες διαβάσεις πεζών με φωτεινές σημάνσεις LED, αισθητήρες και ηχητικές ειδοποιήσεις. Ειδικές λειτουργίες, όπως παραμετροποιημένος χρόνος διάσχισης και χαμηλά κουμπιά, διευκολύνουν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Η δράση αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει τα ατυχήματα και ενθαρρύνει την πεζή μετακίνηση, δημιουργώντας μια πιο ανθρώπινη και προσβάσιμη πόλη.

Οργάνωση Γραφείου Κίνησης & Διαχείριση Δημοτικού Στόλου

Ο Δήμος οργανώνει το Γραφείο Κίνησης και αναβαθμίζει τη διαχείριση του στόλου οχημάτων μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων:

GPS και τηλεματική παρακολούθηση διαδρομών.

Ψηφιακή καταγραφή, συντήρηση και έλεγχο καυσίμων.

Οικονομική διαχείριση κόστους λειτουργίας.

Η δράση ενισχύει την αποδοτικότητα, μειώνει τα έξοδα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων

Η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε ένα κεντρικό περιβάλλον. Με τεχνολογίες Cloud, Big Data, IoT και Blockchain προσφέρει:

Αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Οπτικοποίηση μέσω dashboards και αναφορών.

Διαφάνεια, λογοδοσία και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Η πλατφόρμα αποτελεί το «νευρικό σύστημα» του Δήμου, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών.

Ένα άλμα προς το μέλλον

Με τις παραπάνω δράσεις, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε συνεργασία με τη Dotsoft Α.Ε., υλοποιεί λύσεις που καθιστούν την περιοχή πρότυπο έξυπνης πόλης, προσφέροντας στους πολίτες ασφάλεια, προσβασιμότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καθημερινότητά τους.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021- 2027 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Τα συστήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στο κοινό έως τα μέσα του 2026.