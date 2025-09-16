Η LG επεκτείνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή με συνεργασία για υποστήριξη AI Data Center

Ο CEO της LG Electronics, William Cho, ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μέσα από μια σημαντική συνεργασία για την παροχή λύσεων ψύξης σε κέντρο δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), που βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Oxagon, τον βιομηχανικό πυρήνα της NEOM City στη Σαουδική Αραβία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου στο Ριάντ, ο Cho συναντήθηκε με τον Abdulelah Abunayyan, Πρόεδρο του Ομίλου SHAKER – κατασκευαστή και αποκλειστικό διανομέα κλιματιστικών LG στη Σαουδική Αραβία – με αφορμή τα 30 χρόνια στρατηγικής συνεργασίας, καθώς και με τον Rajit Nanda, CEO της DATAVOLT, παρόχου υποδομών δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας. Οι τρεις πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MOU), βάσει του οποίου η LG θα προμηθεύσει προηγμένες λύσεις θερμικής διαχείρισης για τα νέα data centers που αναπτύσσει η DATAVOLT.

Η DATAVOLT, με έδρα τη Σαουδική Αραβία και παρουσία σε ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν, Ινδία, ΗΑΕ, Νότια Κορέα και Νότια Αφρική, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη hyperscale data centers που ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εναλλακτικά καύσιμα. Το εμβληματικό έργο της στο Oxagon προορίζεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων AI στην περιοχή, ενώ η εταιρεία επενδύει παράλληλα σε εγκαταστάσεις σε Ουζμπεκιστάν, Μπανγκλαντές και άλλες αγορές της Ασίας.

«Χτίζουμε μια νέα γενιά data centers μηδενικών εκπομπών, έτοιμων για AI, σχεδιασμένων για απόδοση, κλίμακα και βιωσιμότητα» δήλωσε ο Rajit Nanda, CEO της DATAVOLT. «Η συνεργασία με την LG μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε κορυφαίες τεχνολογίες ψύξης, κρίσιμες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρατικών φορέων και επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία και πέρα από αυτήν».

«Η 30ετής συνεργασία μας με την LG έχει διαμορφώσει την αγορά HVAC στη Σαουδική Αραβία και η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα» ανέφερε ο Mohammed Ibrahim Abunayyan, CEO του Ομίλου SHAKER. «Μέσα από τη συνεργασία μας με την LG και τη DATAVOLT, οδηγούμε την καινοτομία σε προηγμένες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις ψύξης και στηρίζουμε τη φιλοδοξία του Βασιλείου να εξελιχθεί σε παγκόσμιο τεχνολογικό κόμβο».

Η LG, μέσω της ενσωμάτωσης ψυκτικών μηχανημάτων μεγάλης κλίμακας με μονάδες διανομής ψυκτικού υγρού, αναδεικνύει τη θερμική διαχείριση AI data centers σε νέο μοχλό ανάπτυξης του τομέα HVAC. Παράλληλα, αναπτύσσει δυνατότητες ολοκληρωμένων λύσεων, όπως ανάκτηση θερμότητας και συστήματα τροφοδοσίας DC, που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα τους.

Η συνεργασία έχει επίσης στρατηγική σημασία στο πλαίσιο της προσέγγισης «One LG Solution», που αξιοποιεί συνέργειες μεταξύ θυγατρικών του Ομίλου LG. Πέρα από τις λύσεις θερμικής διαχείρισης, ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες που θα αξιοποιήσουν μπαταρίες της LG Energy Solution ή υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας data centers από την LG CNS, με βάση το παγκόσμιο δίκτυο του Ομίλου.

Κατά την επίσκεψή του, ο Cho αξιολόγησε επίσης το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επιδόσεις της LG στη Σαουδική Αραβία, τη Νιγηρία, το Λεβάντε και το Μαγκρέμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσαρμογής των στρατηγικών στις δυναμικές της τοπικής αγοράς.

«Η Μέση Ανατολή και η Αφρική παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές»» δήλωσε ο CEO Cho. «Η Μέση Ανατολή προσφέρει άφθονες ευκαιρίες B2G και B2B, χάρη στην κυβερνητική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και τα μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα. Αξιοποιώντας το ισχυρό μας brand και τις διαφοροποιημένες λύσεις μας σε τομείς όπως το AI home και τα smart solutions, πρέπει να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών ανάπτυξης στην περιοχή».

Πρόσφατα, ο Pilwon Jung, περιφερειακός εκπρόσωπος της LG για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Mohammad Al Habib Real Estate Co., μια μεγάλη σαουδική κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει ενεργά σε έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων έργων κατασκευής πολυτελών κατοικιών.

Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη του CEO Cho στις χώρες του Νότου φέτος, μετά τις επισκέψεις του στην Ινδία τον Ιανουάριο και στο Βιετνάμ και την Ινδονησία τον Μάιο. Οι χώρες του Νότου αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της LG, η οποία θεωρεί την περιοχή ως βασικό μοχλό μακροπρόθεσμης επέκτασης εν μέσω των μεταβαλλόμενων δυναμικών της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Μέση Ανατολή και η Αφρική αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού και θεωρούνται περιοχές με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Ειδικότερα, η Μέση Ανατολή έχει επιταχύνει τη διαφοροποίηση πέρα από τον τομέα του πετρελαίου, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση «2025 Export Outlook and Regional Market Conditions» της Κορεατικής Υπηρεσίας Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων, η αύξηση του ΑΕΠ εκτός πετρελαίου στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, προβλέπεται να φθάσει το 4% φέτος, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών.

Η LG έχει μακρά ιστορία στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου εισήλθε για πρώτη φορά μέσω υποκαταστημάτων στο Κουβέιτ (1979) και την Ακτή Ελεφαντοστού (1990). Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι πωλήσεις της LG στην περιοχή αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 30%.

Στον τομέα HVAC, η LG συνεχίζει να παρουσιάζει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για το κλίμα της περιοχής, σε συνεργασία με τον Όμιλο SHAKER. Σε αυτές περιλαμβάνονται εξωτερικές μονάδες με εναλλάκτες θερμότητας, κατασκευασμένες για να αντέχουν σε αμμοθύελλες και υψηλές θερμοκρασίες, που παράγονται στο τοπικό εργοστάσιο της LG-SHAKER. Η LG ενισχύει παράλληλα το δίκτυο συντήρησης με εξειδικευμένες θυγατρικές service σε ολόκληρη την περιοχή.