Η Check Point εξαγοράζει την Lakera για να προσφέρει ολοκληρωμένη end-to-end AI Security στις επιχειρήσεις

Η Check Point Software Technologies, παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς της Lakera, μίας από τις κορυφαίες AI-native security platforms για Agentic AI applications. Με την κίνηση αυτή, η Check Point θέτει νέο σημείο αναφοράς στην αγορά, προσφέροντας για πρώτη φορά μια πλήρη end-to-end AI security stack για επιχειρήσεις που επενδύουν δυναμικά στο AI.

«Το AI μετασχηματίζει κάθε επιχειρησιακή διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέες επιφάνειες επιθέσεων», σημείωσε ο Nadav Zafrir, CEO της Check Point. «Επιλέξαμε τη Lakera γιατί προσφέρει AI-native security, κορυφαία ακρίβεια και ταχύτητα σε μεγάλη κλίμακα. Μαζί, θέτουμε το νέο benchmark για το πώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν και εμπιστεύονται το AI».

Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν ραγδαία Large Language Models (LLMs), Generative AI και autonomous agentsστις καθημερινές τους λειτουργίες. Αυτό φέρνει επιτάχυνση της καινοτομίας, αλλά και νέους κινδύνους: από data exposure και model manipulation, μέχρι ρίσκα από multi-agent collaboration και autonomous decision-making. Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα λειτουργούν ως «εκτελέσιμα» και το Internet of Agents παίρνει σχήμα, η real-time AI-native security γίνεται πλέον στρατηγική ανάγκη.

Η Check Point ήδη θωρακίζει αυτή τη μετάβαση με λύσεις όπως το GenAI Protect, SaaS & API Security, Advanced Data Loss Prevention και άμυνες βασισμένες σε machine learning για εφαρμογές, cloud και endpoints. Με την ενσωμάτωση της Lakera, επεκτείνει το portfolio της ώστε να προσφέρει μία από τις πρώτες πλήρεις end-to-end AI security stacks της αγοράς. Ο συνδυασμός της runtime protection της Lakera με την AI-powered Check Point Infinity Architecture δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατεύουν το πλήρες lifecycle του AI — μοντέλα, πράκτορες και δεδομένα — και να καινοτομούν με ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς.

«Η Lakera σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την AI era, με real-time runtime security και research στον πυρήνα της», τόνισε ο David Haber, Co-Founder & CEO της Lakera. «Η συνεργασία με την Check Point μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε και να κλιμακώσουμε την αποστολή μας παγκοσμίως. Μαζί θα προστατεύσουμε LLMs, Generative AI και agents με την ταχύτητα, την ακρίβεια και τα guardrails που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν το AI με εμπιστοσύνη».

Η Lakera ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Google και της Meta, με έδρα τη Ζυρίχη και το Σαν Φρανσίσκο. Οι λύσεις Lakera Red και Lakera Guard προσφέρουν pre-deployment posture assessments και real-time runtime enforcement για την προστασία LLMs, AI agents και multimodal workflows. Η πλατφόρμα συνδυάζει advanced runtime protection με continuous red teaming, ενισχυμένο από το Gandalf adversarial AI network, διασφαλίζοντας άμυνες που εξελίσσονται συνεχώς ώστε να παραμένουν μπροστά από τις νέες απειλές.

Σήμερα, τη Lakera εμπιστεύονται επιχειρήσεις της λίστας Fortune 500 παγκοσμίως, με την ομάδα των 11 PhDs της να εγγυάται τεχνική αριστεία και ανθεκτικότητα επιπέδου enterprise.

Key strengths της πλατφόρμας Lakera:

AI-native protection : Χτισμένη εξαρχής για το AI, η Lakera προστατεύει LLMs, Generative AI και agents σε prompts, RAG και MCP , παρέχοντας real-time άμυνες έναντι prompt injection, data leakage και model manipulation .

: Χτισμένη εξαρχής για το AI, η Lakera προστατεύει σε , παρέχοντας real-time άμυνες έναντι . Proven performance at scale : Επιτυγχάνει ποσοστά ανίχνευσης άνω του 98% με latency κάτω από 50ms και false positives μικρότερα του 0,5%, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύουν AI-driven workloads χωρίς καμία επίπτωση στην ταχύτητα ή την ακρίβεια.

: Επιτυγχάνει ποσοστά ανίχνευσης άνω του 98% με latency κάτω από 50ms και false positives μικρότερα του 0,5%, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύουν AI-driven workloads χωρίς καμία επίπτωση στην ταχύτητα ή την ακρίβεια. Continuous intelligence : Τροφοδοτείται από περισσότερα από 80 εκατ. adversarial patterns του Gandalf και καθοδηγείται από εξειδικευμένη ομάδα AI research, με την πλατφόρμα να προσαρμόζεται διαρκώς στις αναδυόμενες απειλές AI.

: Τροφοδοτείται από περισσότερα από 80 εκατ. του και καθοδηγείται από εξειδικευμένη ομάδα AI research, με την πλατφόρμα να προσαρμόζεται διαρκώς στις αναδυόμενες απειλές AI. Global coverage: Υποστηρίζει πάνω από 100 γλώσσες, εξασφαλίζοντας προστασία για επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Lakera θα αποτελέσει το θεμέλιο του Global Center of Excellence for AI Security της Check Point, επιταχύνοντας την έρευνα, την καινοτομία και την ενσωμάτωση AI security σε όλη την Check Point Infinity Platform. Έτσι, η Check Point θα καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην προστασία του AI–powered enterprise και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφάλειας AI.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το Q4 2025, υπό την προϋπόθεση των συνήθων όρων κλεισίματος. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του Q4 2025, με την τήρηση των συνήθων προϋποθέσεων, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την εδραίωση της Check Point ως ηγέτη στην ασφάλεια AI σε παγκόσμιο επίπεδο.