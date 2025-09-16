Fortinet Security Day 2025 στην Αθήνα

Το Fortinet Security Day 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, στο εμβληματικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σημείωσε για ακόμη μια χρονιά τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες τεχνολογίας, συνεργάτες του κλάδου και ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία γεγονότα της χρονιάς στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, καθώς προσέφερε βήμα για αναλυτική συζήτηση γύρω από τις αναδυόμενες προκλήσεις, τις νέες καινοτομίες και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και του quantum computing στην προστασία του ψηφιακού κόσμου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Τουγιαννίδης, Regional Director της Fortinet για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο, ο οποίος τόνισε την αυξανόμενη σημασία της πρόβλεψης αναδυόμενων κυβερνοαπειλών και της θωράκισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στη συνέχεια, το συνέδριο χαιρέτισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία και στον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει η κυβερνοασφάλεια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.

Ακολούθησαν λεπτομερείς παρουσιάσεις από εξειδικευμένα στελέχη της Fortinet. Ο κ. Filippo Cassini, Global Technical Officer, SVP Consulting Systems Engineering, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην ενσωμάτωση των λύσεων της Fortinet, ενώ ο κ. Melih Kirkgoz, Senior Director Systems Engineering International Emerging, με την ομιλία του «Beyond the Buzz: Connecting the Dots in the Quantum-AI Cybersecurity Era», ανέδειξε τις τεράστιες δυνατότητες που προκύπτουν από τη σύνδεση AI και κβαντικών τεχνολογιών στην άμυνα έναντι των εξελισσόμενων απειλών.

Η φετινή ατζέντα ξεχώρισε για τη διαφορετικότητά της, καθώς περιλάμβανε ένα fireside chat με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Δημήτρη Διαμαντίδη, που έδωσε μια πιο προσωπική και ανθρώπινη διάσταση στη συζήτηση για τη σημασία της ασφάλειας και της ηγεσίας σε κάθε οργανισμό. Επίσης, στην εκδήλωση μίλησαν συνεργάτες της Fortinet, όπως η ADACOM, ο OTE, η Performance και η Neurosoft, που μοιράστηκαν χρήσιμα insights για σημαντικά ζητήματα, από την προστασία των SMBs μέχρι την ετοιμότητα για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο NIS2 και την ενίσχυση του SecOps στο cloud.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το πάνελ συζήτησης με θέμα «Life with AI», όπου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στο παρόν και το μέλλον της κυβερνοασφάλειας. Η ημέρα έκλεισε με την ομιλία του ναυάρχου James Stavridis (USN, ε.α.), Partner and Vice Chair, Global Affairs του ομίλου Carlyle και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Rockefeller, ο οποίος έδωσε μια σφαιρική εικόνα για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές προκλήσεις και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον κυβερνοχώρο.

Κατά τη διάρκεια του event, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε Workshops, τα οποία φιλοξένησαν συνεργάτες της Fortinet. Μέσα από αυτές τις συνεδρίες, έλαβαν πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή των τεχνολογιών της Fortinet, συμπεριλαμβανομένων των Fortinet SASE και FortiNAC. Τα εργαστήρια ξεχώρισαν για την πρακτική τους προσέγγιση, καθώς επέτρεπαν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος πώς λειτουργούν οι σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας, που προσφέρει η Fortinet.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα Partner Awards, τα οποία παρουσίασε η κα. Δήμητρα Τριανταφύλλου, Channel Sales Manager της Fortinet για την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Κύπρο, και ο κ. Μπιλ Νικολόπουλος, Systems Engineering Manager της Fortinet για τις ίδιες αγορές. Με την απονομή των βραβείων αναγνωρίστηκαν εμπράκτως οι σημαντικές συνεισφορές των συνεργατών που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Ο κ. Eli Parnass, Αντιπρόεδρος της Fortinet σε Ισραήλ, Ελλάδα & Ανατολική Ευρώπη, αναφερόμενος στην επιτυχία της φετινής εκδήλωσης σχολίασε: «Το Fortinet Security Day 2025 απέδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην κυβερνοασφάλεια. Η φετινή ατζέντα, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις κβαντικές τεχνολογίες, ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή καινοτομία και συνεργασία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όχι απλώς τεχνολογία, αλλά μια ολιστική, ενοποιημένη πλατφόρμα που θωρακίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς απέναντι στις απειλές του αύριο, διασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη, η οποία έθεσε από νωρίς τον τόνο για μια ημέρα γεμάτη διαφωτιστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις

Το Fortinet Security Day 2025 σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με έντονη παρουσία και ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της κυβερνοασφάλειας στη σύγχρονη διασυνδεδεμένη πραγματικότητα. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε επίσης από μια εντυπωσιακή σειρά χορηγών. Δείτε την πλήρη λίστα των χορηγών εδώ.