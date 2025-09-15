Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ στο Executive Dialogue με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, συμμετείχε στο Executive Dialogue που διοργάνωσε το Centre on Regulation in Europe (CERRE) στις Βρυξέλλες στις 11 Σεπτεμβρίου, με κεντρική ομιλήτρια την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, κα Henna Virkkunen. Στη συνάντηση που είχε ως τίτλο «Delivering a More Competitive, Secure and Resilient Europe», συμμετείχαν ανώτατοι εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και υψηλόβαθμα στελέχη από τον επιχειρηματικό χώρο, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί σε θέματα ουδετερότητας του διαδικτύου και στον νέο Κανονισμό για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act-DNA). Τόνισε ότι ο Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής και του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό, τις επενδύσεις και την προστασία των καταναλωτών. Επεσήμανε ότι στο μέλλον τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες θα απαιτούν όχι μόνο υψηλές ταχύτητες αλλά και διαφορετικά ποιοτικά στοιχεία όπως η χαμηλή καθυστέρηση, η αξιοπιστία, η ανθεκτικότητα, η συνέχεια, η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η υλοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών (μέσω του network slicing) δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου.