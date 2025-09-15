Στην ALEF Distribution GR η Δέσποινα Δημητριάδου

Η Δέσποινα Δημητριάδου αναλαμβάνει θέση Group Marketing Specialist για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα στην εταιρεία ALEF Distribution GR.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η εξειδίκευσή της και η μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει στους τομείς του marketing, των δημοσίων σχέσεων και του publicity αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας που ειδικεύεται στη VAD διανομή προϊόντων και λύσεων πληροφορικής, με έμφαση στην υποδομή δικτύων, την κυβερνοασφάλεια, την αποθήκευση δεδομένων, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες.

Η κ. Δημητριάδου μετακινήθηκε από τη θέση Brand Coordinator στην ITWAY Hellas ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με την Peoplecert, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ΜΜΕ και Εκδοτικούς Οίκους.

Η ALEF Group στην οποία ανήκει το ελληνικό chapter, εκπροσωπεί κορυφαίους κατασκευαστές όπως η Cisco, η NetApp, η F5, η Microsoft και η Splunk.