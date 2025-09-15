Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2025 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προμηνύουν την όγδοη πλέον στη σειρά χρονιά ανάπτυξης.

Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις επιλογές της διοίκησης για επενδύσεις σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και για συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής που εξελίσσονται δυναμικά, ενώ ισχυροποιεί την αξιόπιστη θέση που έχει αποκτήσει ο Όμιλος στην αγορά, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αυξάνει το μερίδιο στο πελατολόγιό του (share of wallet) και να διεκδικεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Όπως σηματοδοτούν τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025 και η κεφαλαιακή διάρθρωση, ο Όμιλος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες που δημιουργούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται για σύγχρονα έργα πληροφορικής, όσο και στα έργα που διεκδικεί και αναμένεται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα.

Σημαντικά έργα, τα οποία ανέλαβε ο Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2025, περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): προμήθεια της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής Υψηλών Επιδόσεων για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ψηφιακός μετασχηματισμός της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας («ΕΥΔΑΠ») σε συνεργασία με την HPE μέσω της πλατφόρμας HPE GreenLake, υλοποίηση για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ») μίας καινοτόμου Private Cloud υποδομής βασισμένης στην πλατφόρμα HPE GreenLake, Health Monitoring της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ («ΗΔΙΚΑ»), Σύστημα Διερεύνησης Κρυπτοσυναλλαγών για την Ελληνική Αστυνομία, και εννέα άλλα μεγάλα συμβόλαια διαχειριζόμενων υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες ύψους 6,5 εκ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία του τμήματος του Δημόσιου Τομέα συνεχίστηκε και στο α’ εξάμηνο του 2025, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (backlog) να ανέρχεται σε 6,3 εκατ. ευρώ και την προοπτική να προσεγγίσει τα 11,5 εκατ. ευρώ στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιτυχής ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου TRACY, που έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η συμμετοχή στο έργο NEXUS για την ασφάλεια συγκοινωνιών

Ο Όμιλος αύξησε το έμψυχο δυναμικό του κατά 56 άτομα, απασχολώντας 22% περισσότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι προσλήψεις έγιναν κυρίως για την ενδυνάμωση των τμημάτων που απασχολούνται στους τομείς του υπολογιστικού νέφους, της διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και υπηρεσιών παρατηρησιμότητας (observability), της ψηφιοποίησης επιχειρηματικών ροών εργασίας (business workflows) και της κυβερνοασφάλειας, με σημαντικό ορόσημο τη δημιουργία νέου Business Unit για τις Λύσεις Enterprise Content Management.

H επιλογή των υποψηφίων, ειδικά των νέων, διευκολύνεται από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Εταιρεία για οργάνωση εκπαιδευτικών κύκλων για νέους επιστήμονες και μηχανικούς πληροφορικής («Performance Academies»), και από τις σχέσεις που διατηρεί με τα Πανεπιστήμια.

Ήδη η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο 2025 δείχνει σημαντική αύξηση εσόδων και μικτών κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και αναμένουμε περαιτέρω αύξηση στο υπόλοιπο του έτους.

Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε εξαιρετικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που στηρίζει τις λειτουργίες μας και τις προοπτικές ανάπτυξής μας, και οδηγεί σε αυξανόμενα επίπεδα κερδοφορίας και σκοπεύουμε να εδραιωθούμε ως ο κατεξοχήν έμπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων και η πρώτη επιλογή τους για ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια των πληροφοριών. Η μελλοντική ανάπτυξή μας βασίζεται τόσο στην οργανική ενίσχυση, με σημαντικές επενδύσεις σε νέα τμήματα – όπως το Τμήμα Λύσεων Εταιρικού Περιεχομένου – και στην περαιτέρω ενδυνάμωση υπαρχόντων, όπως τα τμήματα επιχειρηματικών λύσεων και το Κέντρο Παρακολούθησης Υποδομών και Ασφάλειας Επιχειρήσεων, όσο και σε ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη που παρέχουν στην Εταιρεία και έχουμε κάθε προσδοκία να εξακολουθήσουμε την θετική πορεία των τελευταίων ετών.