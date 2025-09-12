Η Πράξη για τα Δεδομένα «ανοίγει» την αγορά στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί, όπως αναφέρεται, μια νέα εποχή για την ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης, τέθηκε από σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σε πλήρη εφαρμογή η Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δεδομένα. Ο νέος αυτός κανονισμός, ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ από τις 11 Ιανουαρίου 2024, θεσπίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο κανόνων που παρέχει για πρώτη φορά σε πολίτες και επιχειρήσεις τον ουσιαστικό έλεγχο επί των δεδομένων που παράγονται από τις συνδεδεμένες συσκευές που χρησιμοποιούν, από έξυπνα ρολόγια και αυτοκίνητα μέχρι βιομηχανικά μηχανήματα, στοχεύοντας στην προώθηση της καινοτομίας, του δίκαιου ανταγωνισμού και της ανάπτυξης.

Η κεντρική φιλοσοφία της νομοθεσίας εδράζεται στην αρχή ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται τα ανεπεξέργαστα δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση των προϊόντων τους. Για τον σκοπό αυτό, οι κατασκευαστές που διαθέτουν συνδεδεμένες συσκευές στην αγορά της ΕΕ υποχρεούνται πλέον να τις σχεδιάζουν με τέτοιον τρόπο ώστε η κοινοχρησία των δεδομένων να είναι εφικτή. Η Πράξη αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δεδομένα και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Για τους καταναλωτές, ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι άμεσος και απτός, ιδίως στον τομέα των επισκευών και της συντήρησης. Παρέχεται η δυνατότητα κοινοποίησης των διαγνωστικών δεδομένων μιας συσκευής σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν οικονομικά αποδοτικότερους παρόχους επισκευής πέραν των επίσημων δικτύων των κατασκευαστών. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στην αγορά και να παρατείνει τον κύκλο ζωής των προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα και στους περιβαλλοντικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η Πράξη για τα Δεδομένα ανοίγει νέους ορίζοντες, επιτρέποντας σε κλάδους όπως η μεταποίηση, η γεωργία και οι κατασκευές να αξιοποιούν τα δεδομένα απόδοσης του βιομηχανικού τους εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών τους κύκλων. Παράλληλα, δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες μετά την πώληση, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και προωθώντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η κινητικότητα ως υπηρεσία.

Η νομοθεσία εισάγει επίσης διατάξεις για την εξισορρόπηση της αγοράς, όπως η απαγόρευση αθέμιτων συμβατικών όρων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κοινοχρησία δεδομένων και επιβάλλονται από ένα μέρος με σημαντικά ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Επιπλέον, θεσπίζει κανόνες που διευκολύνουν τους πελάτες να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, όπως το υπολογιστικό νέφος, και επιτρέπει στους φορείς του δημόσιου τομέα να ζητούν πρόσβαση σε δεδομένα που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας για συγκεκριμένους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η Πράξη για τα Δεδομένα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Πράξη για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων. Ενώ η δεύτερη αυξάνει την εμπιστοσύνη στους εθελοντικούς μηχανισμούς κοινοχρησίας, η Πράξη για τα Δεδομένα παρέχει τη νομική σαφήνεια και το δεσμευτικό δικαίωμα για την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων, έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ειδικό γραφείο νομικής υποστήριξης, να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία του εμπορικού απορρήτου και να αναπτύξει πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του νέου πλαισίου.