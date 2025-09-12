Data centers: Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε επενδύσεις ρεκόρ

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Bank of America Institute, οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν τον Ιούνιο στο ύψος ρεκόρ των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από μια αύξηση 50% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ραγδαία αύξηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί την ανάγκη για περισσότερα κέντρα δεδομένων, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και εγείρει ανησυχίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ταχεία επέκταση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, οι οποίες απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ, ωθώντας τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να εντείνουν τις επενδύσεις τους σε ψηφιακές υποδομές.

Το ποσό αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, η οποία είχε ήδη βιώσει την προαναφερθείσα άνοδο της τάξης του 50%. Εταιρείες τεχνολογίας και υπολογιστικού νέφους, όπως η Microsoft, η Alphabet και η Amazon, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αυξημένης δαπάνης. Οι εταιρείες αυτές είναι γνωστές ως «hyperscalers» λόγω της κλίμακας των παγκόσμιων λειτουργιών τους στο υπολογιστικό νέφος. Οι συγκεκριμένοι hyperscalers έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια για την κατασκευή και την επέκταση κέντρων δεδομένων, προκειμένου να υποστηρίξουν τις μαζικές υπολογιστικές ανάγκες των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και των μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Το θεμέλιο των σύγχρονων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διακομιστών και εξειδικευμένου υλικού για την επεξεργασία τεράστιων συνόλων δεδομένων. Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας που μπορούν να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας, και ειδικότερα τους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών όπως η Nvidia. Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της εταιρείας χρησιμοποιούνται σε πλήθος εργασιών εκπαίδευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων τεχνητής νοημοσύνης λόγω της υψηλής τους απόδοσης, και ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων της εταιρείας από τις πωλήσεις συνδέεται με τη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων.

Το Bank of America Institute τόνισε ότι, ενώ οι hyperscalers οδηγούν μεγάλο μέρος της τρέχουσας ζήτησης, δεν είναι η μοναδική δύναμη πίσω από αυτήν. «Οι hyperscalers αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της αυξημένης ζήτησης για ενέργεια, αλλά δεν συνιστούν ολόκληρη την εικόνα», δήλωσαν στην έκθεση οι οικονομολόγοι του Bank of America Institute, με επικεφαλής τη Liz Everett Krisberg. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 αναμένεται να προέλθει όχι μόνο από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τα ηλεκτρικά οχήματα (EV), τα συστήματα θέρμανσης, τον επαναπατρισμό της βιομηχανικής παραγωγής και τον εξηλεκτρισμό των κτιρίων.

Αυτή η προβλεπόμενη ραγδαία αύξηση της ζήτησης ενέργειας θέτει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τον ενεργειακό τομέα. Τα κέντρα δεδομένων είναι γνωστό ότι καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς κάθε εγκατάσταση απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας όχι μόνο για την τροφοδοσία του υπολογιστικού εξοπλισμού, αλλά και για τη συντήρηση των συστημάτων ψύξης. Καθώς όλο και περισσότερες από αυτές τις εγκαταστάσεις τίθενται σε λειτουργία, αυξάνονται παράλληλα και οι ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επιβάρυνση στα ενεργειακά δίκτυα των ΗΠΑ.