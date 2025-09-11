Η Uni Systems ανανεώνει τη συνεργασία της με το Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας» για λογαριασμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, η Uni Systems ανανεώνει τη σύμβασή της με τον φορέα, επισφραγίζοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών της.

Ξεκινώντας με την πλήρη ψηφιακή αναβάθμιση του Μουσείου, η Uni Systems παρείχε εύρος υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών καθώς και του διαδικτυακού κόμβου heraklionmuseum.gr. Οι ψηφιοποιήσεις αντικειμένων της συλλογής αριστουργημάτων της Μινωικής τέχνης καθώς και πρωθύστερων και μεταγενέστερων περιόδων, το διαδραστικό χρονολόγιο και ο χάρτης, το λεξικό όρων, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι εικονικές περιηγήσεις με 360°, οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και οι 3D προβολές δημιούργησαν το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την εξωστρέφεια του Μουσείου αξιοποιώντας το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης.

Τόσο ο διαδικτυακός κόμβος όσο και οι ψηφιακές εφαρμογές του Μουσείου βρίσκονται πλέον στο G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ μετά τις εργασίες μετάβασης, παραμετροποίησης και διασφάλισης ομαλής λειτουργίας που ολοκλήρωσε η Uni Systems σε συνεργασία με το Μουσείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΠΣΨΔ, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Σήμερα, το έργο βρίσκεται σε ενεργή φάση υποστήριξης, ως συνέχεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του, με την υπογραφή νέας σύμβασης υποστήριξης που θα εξασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα και καλή λειτουργία του ψηφιακού κόμβου και των εφαρμογών του Μουσείου.

Η ανανέωση της συνεργασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των τεχνολογικών επενδύσεων στον τομέα του Πολιτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στη συνεχή παροχή αξιόπιστων ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό.