DOTSOFT: εφαρμογές IoT για υποστήριξη αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη συνεργασία της DOTSOFT, προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου με τίτλο «Εφαρμογές με χρήση τεχνολογιών Internet of Things (IoT) για την υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής με καινοτόμα εργαλεία», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και του άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη δράση «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής στο Πρόγραμμα προστασίας – ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και στοχεύει να ενισχύσει την αγροτική ανάπτυξη με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής με τεχνολογίες Internet of Things (IoT), που θα περιλαμβάνει:

Συστήματα γεωργίας ακριβείας για υπαίθριες και δενδρώδεις καλλιέργειες

για υπαίθριες και δενδρώδεις καλλιέργειες Διαδικτυακή διαχείριση και “έξυπνο” έλεγχο θερμοκηπίων

Ολοκληρωμένο σύστημα “πράσινης” ιχνηλασιμότητας

Συστήματα βιοαισθητήρων για την εκτίμηση ευζωίας και την παρακολούθηση της υγείας παραγωγικών ζώων

Το σύστημα θα βασιστεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ασύρματων αισθητήρων που θα καταγράφουν κρίσιμες παραμέτρους περιβάλλοντος, εδάφους, υδάτων, καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων θα παρέχει βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση της παραγωγής.

Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών γεωπληροφορικής, δικτύων αισθητήρων και τηλεπικοινωνιακών διεπαφών καθιστά το έργο πρωτοποριακό για την ελληνική γεωργία, προσφέροντας δυνατότητες όπως:

Απομακρυσμένη εισαγωγή δεδομένων μέσω φορητών συσκευών (PDA) με αμφίδρομη επικοινωνία με WebGIS εφαρμογές

μέσω φορητών συσκευών (PDA) με αμφίδρομη επικοινωνία με WebGIS εφαρμογές Εξατομικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης για παραγωγούς, γεωπόνους και εμπλεκόμενους φορείς, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις για αειφορική παραγωγή

για παραγωγούς, γεωπόνους και εμπλεκόμενους φορείς, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις για αειφορική παραγωγή Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων παραμέτρων παραγωγής με αισθητήρες ανά μονάδα

Η υλοποίηση του έργου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πρωτογενούς παραγωγής και τη στήριξη των τοπικών παραγωγών με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας.