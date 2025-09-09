Η ανθρώπινη κρίση κυρίαρχη στην κυβερνοασφάλεια: Το 51% των εταιρειών το επιβεβαιώνει

Μια νέα έκθεση του διεθνούς οργανισμού ISC2 για τις τάσεις προσλήψεων του 2025 αποκαλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στις στρατηγικές εύρεσης, πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εστιάζοντας στους επαγγελματίες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η ανάλυση εμβαθύνει στις δεξιότητες που αποδεικνύονται κρίσιμες, με τα ευρήματα να δείχνουν μια σαφή στροφή προς τις μη τεχνικές ικανότητες.

Για τους σκοπούς της έρευνας, ο όρος «αρχικό στάδιο καριέρας» περιλαμβάνει όχι μόνο πρόσφατους αποφοίτους, αλλά και άτομα που μεταπήδησαν από άλλους κλάδους ή διαθέτουν λιγότερο από τρία έτη εμπειρίας, με τους επαγγελματίες αρχικού επιπέδου να έχουν κάτω του ενός έτους και τους επαγγελματίες κατώτερου επιπέδου από ένα έως τρία έτη.

Η μεθοδολογία περιελάμβανε την παροχή μιας λίστας 45 δεξιοτήτων σε διευθυντές προσλήψεων, οι οποίοι αρχικά αξιολόγησαν τη σπουδαιότητα καθεμιάς σε μια κλίμακα από «πολύ σημαντική» έως «καθόλου σημαντική». Στη συνέχεια, ιεράρχησαν αυτές που θεωρούσαν σημαντικές, με την τελική ανάλυση να εστιάζει στις δεξιότητες που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην ιεράρχηση και όχι απλώς σε όσες κρίθηκαν γενικά σημαντικές.

Στις μη τεχνικές δεξιότητες, οι δύο πρώτες θέσεις καταλήφθηκαν από την ομαδικότητα και την ικανότητα αυτόνομης εργασίας. Η φαινομενική αυτή αντίθεση αντανακλά την πραγματικότητα του κλάδου, όπου οι επαγγελματίες λειτουργούν ως σύμβουλοι σε ομάδες προϊόντων, συμμετέχουν σε σενάρια διαχείρισης κρίσεων (war rooms), αλλά ταυτόχρονα καλούνται να διαχειρίζονται αυτόνομα ειδοποιήσεις και περιστατικά.

Στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κυριάρχησαν η επίλυση προβλημάτων, η αναλυτική και η κριτική σκέψη, υποδηλώνοντας την ανάγκη για στρατηγική προσέγγιση. Συγκριτικά με το 2022, η επιθυμία για μάθηση και η προσοχή στη λεπτομέρεια κέρδισαν έδαφος, ενώ η δημιουργικότητα, που τότε βρισκόταν στη δεύτερη θέση, έπεσε εκτός της πρώτης πεντάδας.

Στον τεχνικό τομέα, η ασφάλεια δεδομένων (κρυπτογράφηση, διαχείριση, παρακολούθηση) και το cloud security παραμένουν στην κορυφή. Η ανάλυση δεδομένων ανέβηκε στην τρίτη θέση, ακολουθούμενη από τις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης και τη διαχείριση κινδύνου. Η σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα έδειξε επίσης ότι δεξιότητες όπως η προφορική επικοινωνία, η διαχείριση έργων και η τεκμηρίωση κέρδισαν έδαφος, ενώ η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών υποχώρησε.

Η αυξανόμενη επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι μη τεχνικές δεξιότητες θα γίνουν πιο σημαντικές στο μέλλον. Αυτό υποδηλώνει ότι καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυτοματοποιούν τεχνικές εργασίες, η ανθρώπινη κρίση γίνεται πολυτιμότερη. Παρόλα αυτά, ενώ το 84% των διευθυντών χρησιμοποιεί αξιολογήσεις τεχνικών δεξιοτήτων, η έμφαση στις μη τεχνικές ικανότητες παραμένει εξίσου ισχυρή.

Η έρευνα χαρτογραφεί επίσης τις αρμοδιότητες ανά επίπεδο. Για επαγγελματίες αρχικού επιπέδου, οι κύριες εργασίες είναι η τεκμηρίωση, η διαχείριση ειδοποιήσεων και συμβάντων, η δημιουργία αναφορών και ο έλεγχος φυσικής πρόσβασης. Πρόκειται για θεμελιώδη καθήκοντα που χτίζουν μια στέρεη βάση γνώσεων για τους νεοεισερχόμενους.

Για τους επαγγελματίες junior level, το εύρος ευθυνών διευρύνεται σημαντικά. Οι πέντε κορυφαίες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται είναι η διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας και η επιχειρησιακή συνέχεια, η ανίχνευση εισβολών, η διαχείριση ειδοποιήσεων και συμβάντων, η αποκατάσταση τερματικών σημείων και οι δοκιμές διείσδυσης.

Εργασίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως η ψηφιακή εγκληματολογία (forensics), η διακυβέρνηση, η ασφαλής ανάπτυξη λογισμικού, η ασφάλεια νέφους και η ασφάλεια τερματικών σημείων, παραμένουν στην αρμοδιότητα των πιο έμπειρων επαγγελματιών. Είναι ενδεικτικό ότι για την ψηφιακή εγκληματολογία, οι διευθυντές έδειξαν μια ελαφρά προτίμηση στους έμπειρους (43%) έναντι των επαγγελματιών κατώτερου επιπέδου (40%).

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν έναν οδηγό τόσο για τους εργοδότες, ώστε να διαμορφώνουν ρεαλιστικές θέσεις εργασίας, όσο και για τους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να αναδείξουν ισότιμα τόσο τις τεχνικές όσο και τις μη τεχνικές τους δεξιότητες. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2024, βασίστηκε στις απαντήσεις 929 διευθυντών προσλήψεων από έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τέλος, η μελέτη αποτύπωσε την ανησυχία των εταιρειών για τη διατήρηση του προσωπικού τους, καθώς το 58% των διευθυντών εκφράζει φόβους για τη διαρροή ταλέντων από τις θέσεις αρχικού και κατώτερου επιπέδου, ενώ το 44% παραδέχεται ότι ο σχεδιασμός διαδοχής στις ομάδες τους παραμένει ανεπαρκής.