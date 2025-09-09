Η Αγορά Viber ξεκινά στην Ελλάδα: ανακαλύψτε τι υπάρχει γύρω σας

Η Rakuten Viber ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία της Αγοράς Viber στην Ελλάδα. Μέσα από την Αγορά, οι χρήστες του Viber μπορούν εύκολα να βρουν και να συνδεθούν γρήγορα με χιλιάδες τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, υπηρεσίες υγείας, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και πολλά άλλα.

Η Αγορά Viber αντικαθιστά τo πεδίο «Εξερεύνηση» και βοηθά τους χρήστες να ανακαλύψουν τοπικές επιχειρήσεις με τρεις βολικούς τρόπους: είτε βλέποντας επιχειρήσεις που προβάλλονται ειδικά γι’ αυτούς, είτε με περιήγηση σε κατηγορίες, είτε αναζητώντας συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τα προφίλ των επιχειρήσεων, να δουν καταλόγους προϊόντων ή υπηρεσιών και να επικοινωνήσουν απευθείας με τους ιδιοκτήτες χωρίς να μοιραστούν τον αριθμό τηλεφώνου τους. Αυτό καθιστά απλό και ασφαλές για τους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις, να λάβουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και να επιλέξουν την καλύτερη επιλογή με λίγα μόνο κλικ, όλα μέσα στην εφαρμογή Viber.

Όταν οι χρήστες ανοίγουν τη νέα καρτέλα Αγορά, μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν την ακριβή τοποθεσία τους για να δουν τις πλησιέστερες επιχειρήσεις. Εάν προτιμούν να μην κοινοποιήσουν την τοποθεσία τους, θα δουν μια επιλογή επιχειρήσεων με βάση γενικές πληροφορίες τοποθεσίας. Καθώς οι χρήστες μετακινούνται στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα ενημερώνονται αυτόματα. Η Αγορά Viber αναδεικνύει τις πιο σχετικές και ενεργές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τους χρήστες να ανακαλύψουν χρήσιμες τοπικές επιλογές.

Οι τοπικές αγορές έχουν σημασία και το Viber Marketplace θα ενισχύσει τις κοινότητες, επιτρέποντας σε άτομα και επιχειρήσεις να συνδέονται και να επικοινωνούν με ασφάλεια μέσα στην εφαρμογή Viber.Η υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων ενισχύει σημαντικά τις τοπικές κοινότητες, καθώς ένα μεγάλο μέρος των δαπανών παραμένει στην περιοχή, προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, όπως αυτές από οργανισμούς που προωθούν την τοπική επιχειρηματικότητα, η δαπάνη σε τοπικές επιχειρήσεις διατηρεί έως και 50-7-% των χρημάτων εντός της κοινότητας, σε αντίθεση με τις μεγάλες αλυσίες, όπου μόνο ένα μικρό ποσοστό, περίπου 10-20%, παραμένει τοπικά. Στην Ελλάδα, η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εμφανής, καθώς αποτελούν το 99.2% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 67.2% του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( SME Performance Review 2022, COSMOTE – ELTRUN 2024 Η ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα).

Η Αγορά Viber έρχεται να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τους χρήστες να τις ανακαλύψουν online και να υποστηρίξουν αυτές που τους ενδιαφέρουν.

«Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων μας, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την προσοχή που αξίζουν», δήλωσε ο Ritesh Shah, Γενικός Διευθυντής Fintech και Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Λύσεων της Rakuten Viber. «Η Αγορά Viber καθιστά εύκολο για τους ανθρώπους να βρουν, να συνδεθούν και να υποστηρίξουν τοπικές επιχειρήσεις – όλα σε έναν αξιόπιστο και εύχρηστο χώρο. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να γίνουμε μια υπερ-εφαρμογή τόσο για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις, και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την Αγορά Viber τους επόμενους μήνες.»

Η Αγορά Viber θα είναι διαθέσιμη για όλους τους χρήστες στην Ελλάδα τις ερχόμενες εβδομάδες, προσφέροντας έναν δυναμικό χώρο για την ανακάλυψη τοπικών καταστημάτων και υπηρεσιών. Με νέες επιχειρήσεις να προστίθενται καθημερινά μέσω δωρεάν Επαγγελματικών Λογαριασμών, οι χρήστες θα έχουν πάντα νέες επιλογές για να εξερευνήσουν και να συνδεθούν. Απλώς πατήστε το εικονίδιο της Αγοράς Viber στην αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε. Περισσότερες λειτουργίες θα προστεθούν σύντομα, συμπεριλαμβανομένων νέων τρόπων και ειδικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις ώστε να ξεχωρίζουν και να συνδέονται μαζί σας.