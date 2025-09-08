Weekly Telecom: Το μεγάλο άλμα της Ελλάδας στην ΤΝ δεν θα γίνει… «χαλλλαρά»

Στη ΔΕΘ, το ετήσιο ραντεβού της κρατικοδίαιτης Ελλάδας, το φετινό μενού -εκτός από την κλασική μπουγάτσα με τυρί- και το αναμενόμενο πακέτο των 1,6 δισ. σε φοροελαφρύνσεις, σέρβιρε και ένα κυρίως πιάτο με άρωμα Σίλικον Βάλεϊ ◆ Η Ελλάδα αγκάλιασε την τεχνητή νοημοσύνη με μια στρατηγική κίνηση, καθώς η OpenAI εγκαινίασε την επίσημη συνεργασία της με τη χώρα για την παιδεία και τις startups, μια φιλόδοξη προσπάθεια να συν-διαμορφώσουμε το μέλλον, με τον ίδιο τον Sam Altman να δηλώνει ενθουσιασμένος πως «η χρήση του έχει αυξηθεί κατά 7 φορές στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν το 60% των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών», μια εξέλιξη που, όπως είπε, «προμηνύει σπουδαία πράγματα για το μέλλον»

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!